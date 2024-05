Met zijn overwinning op de straten van Monaco ging er voor Charles Leclerc een langverwachte droom in vervulling. Na jaren van pechgevallen was de Monegask de eerste Formule 1-coureur die een thuisrace won in het prinsdom. Volgens teambaas Fred Vasseur zal Leclerc nog lang de vruchten plukken van deze laatste triomf – er valt immers een ‘last van zijn schouders’.

Fred Vasseur denkt dat dit jaar wel degelijk anders was voor Leclerc. Bij Formula1.com legde de Fransman uit dat zijn coureur afgelopen weekend een stuk relaxter aan de start stond. “Vorig jaar was hij nog heel nerveus”, aldus de Ferrari-teambaas. “Toen stond hij vanaf het begin van het weekend al onder druk. Dit jaar was hij veel relaxter.”

Dat was ook terug te zien in de resultaten. Vanaf de tweede vrije training heeft de Monegask niks meer uit handen gegeven. “Het begon al bij het eerste rondje”, legde Vasseur uit. “Hij heeft een fantastisch weekend neergezet en altijd de controle weten te behouden. Van buitenaf was het misschien een saaie race, maar wij wisten dat hij het 76 rondes op één setje banden moest volhouden.”

Volgens Vasseur heeft Charles Leclerc’s zege in Monaco ongetwijfeld gevolgen voor de rest van het seizoen én zijn carrière. “Nu kunnen we dit eindelijk achter ons laten”, vervolgde hij. “Deze was zo belangrijk voor hem. Voor de komende jaren valt er nu echt een last van zijn schouders. Zijn zelfvertrouwen voor de komende races heeft een boost gekregen, hij gaat zeker een stap vooruit zetten nu.”

