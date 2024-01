Robin Frijns heeft in Diriyah zijn eerste punt van het Formule E-seizoen gepakt. De Limburger finishte vrijdag in de eerste van twee wedstrijden in Saoedi-Arabië als tiende. Hij was als twaalfde gestart. Nyck de Vries eindigde als zeventiende. De winst ging naar Jake Dennis.

In de straten van Diriyah wilde Frijns zich revancheren voor zijn uitvalbeurt in Mexico-Stad tijdens de openingsrace van het seizoen. En dat lukte. De coureur van Envision wist zich gedurende de wedstrijd richting de top-10 te begeven en eiste aan het einde van de rit het laatst beschikbare punt voor zich op. Daarmee boekte hij zijn eerste succesje in het nog prille seizoen in de elektrische raceklasse.

Dat zat er voor zijn landgenoot De Vries niet in. De Fries, die deze maande in FORMULE 1 Magazine openhartig vertelde over zijn F1-exit, startte in de Mahindra als 22e en laatste. Net als in Mexico overigens. Dat zijn team geen hoge ogen zal gooien dit seizoen, was voorafgaand aan het jaar al bekend. Ook bij De Vries, die vertrouwen zal putten uit het op snelheid inhalen van diverse mannen voor hem.

Vooraan speelde zich een andere strijd af: die om de winst. Dennis trok daarin aan het langste eind, hij wist polesitter Jean-Eric Vergne voor te blijven. De Nieuw-Zeelander Mitch Evans vergezelde de Brit en de Fransman op het podium in Diriyah.

Pascal Wehrlein, winnaar van de openingsrace, eindigde als achtste. Hij gaat nog wel aan de de leiding in het kampioenschap. Zaterdagavond is in Diriyah de tweede race van het Formule E-weekend.

