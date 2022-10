Kevin Magnussen en Haas-teambaas Günther Steiner hebben er geen begrip voor dat de Deense coureur in Singapore voor de derde keer dit seizoen de zwart-oranje vlag kreeg vanwege schade. Het was volgens beide ‘onnodig’, ook al had Steiner de FIA er twee keer eerder op aangesproken.

Magnussen liep in de hectiek van de openingsronde op het vochtige Marina Bay Street Circuit lichte schade aan zijn voorvleugel op. Zijn endplate hing er wat los bij en om gevaarlijke situaties te voorkomen kreeg hij de zwart-oranje vlag, waardoor hij verplicht een pitstop moest maken om de voorvleugel te vervangen.

Magnussen is inmiddels goed bekend met die vlag, aangezien hij deze ook al in Canada en Hongarije kreeg. Toen had de Deen er al weinig begrip voor, in Singapore is dat nog een stuk minder. “Ik had zeer lichte schade, maar het stelde niets voor”, zegt Magnussen. “Ik kreeg de zwart-oranje vlag, wat mij onnodig leek want het onderdeel stond niet op het punt om eraf te vallen, er waren geen veiligheidsproblemen omdat het aan de auto vastzit.” Hij benadrukt: “Het bewoog niet eens.”

Magnussen baalt er vooral van omdat hij hierdoor een extra pitstop moest maken en zo buiten de punten, op de twaalfde plek, eindigde. “En dat door een extra pitstop die ik niet nodig had. Dat is frustrerend.”

Ook teambaas Günther Steiner begreep niet waarom Magnussen de zwart-oranje vlag kreeg. “Door het incident in de eerste ronde met Kevin verloren we alle posities en kregen we opnieuw een zwart-oranje vlag, voor de derde keer, terwijl dat niet nodig is. We hebben het de afgelopen twee keer heel duidelijk gemaakt aan de FIA en het is net alsof je met je rug tegen de muur staat”, stelt Steiner. “Het was een teleurstellende race, want we hadden hier realistisch gezien punten kunnen scoren.”

