Jos Verstappen riep gisteren na de kwalificatie gekscherend: “Hoe meer gezeik, hoe harder Max rijdt.” Maar geldt dit voor alle coureurs dat je harder gaat rijden als je boos bent? Een rondje in de Oostenrijkse paddock levert verschillende antwoorden op.

Eerst David Coulthard, de voormalig Formule 1-coureur die 13 Grands Prix in zijn loopbaan won. “Nee, voor mij was dit niet het geval. Weet je, ik heb races gewonnen terwijl ik boos was en races gewonnen terwijl ik gewoon mezelf was.” Dan Norbert Vettel, de vader van viervoudig wereldkampioen Sebastian. Was zijn zoon sneller als hij boos was? “Ik denk wel dat je dan als coureur sneller gaat rijden, vooral in de kwalificatie. Dan moet je het echt doen in die ene ronde en je volledig focussen waardoor alles om je heen wegvalt. Als je je dan even kwaad maakt, dan pers je er alles uit.”

Alexander Wurz, de Oostenrijkse coureur die 69 Grands Prix achter zijn naam heeft zijn, weet het zeker dat het in je voordeel werkt. “Het werkte voor mij wel degelijk, het is een heerlijk gevoel. Je komt in de volle focus en alle ruis eromheen laat je vallen. Voor mij was dat hét recept om extra snel te gaan.” Wurz vertelt dat zijn teammanager hem daarom geregeld probeerde een beetje boos te maken. “Dan ga je toch wat meer op de limiet rijden. Je moet alleen zorgen dat je niet doorslaat, het is balanceren op een dunne lijn”, weet de Oostenrijker. “Het enige probleem is: hoe kom je in die staat? Je kunt dat niet elke keer oproepen. Als je teambaas je drie keer op rij boos maakt, dan werkt het de vierde keer niet meer.”

Tenslotte Viaplay-commentator en oud-coureur Melroy Heemskerk. Hij vindt het allemaal maar klinkklare onzin. “Waarom zou je sneller rijden als je boos bent? Alsof je je normaal dan aan het inhouden bent? Nee, dat geloof ik niet. Bovendien reed ik juist slechter als ik kwaad was. Je gaat dan over de grens heen en maakt fouten waardoor je uiteindelijk alleen maar langzamer rijdt.”

Kortom, de meningen zijn behoorlijk verdeeld onder de coureurs. Voor de een is het een geschenk voor de ander een kwelling.

Lees ook: Jos Verstappen lyrisch na kwalificatie Max: ‘Hoe meer gezeik, hoe harder hij rijdt’