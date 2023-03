De Formule 1 overweegt om de indeling van een sprintraceweekend aan te passen. Al vanaf de eerste Grand Prix met een sprintrace dit jaar – in Bakoe – zou de nieuwe opzet in werking moeten treden.

De sprintraces werden in 2021 ingevoerd om de raceweekends spannender te maken. In het huidige format vindt op vrijdag één trainingssessie plaats en later op die dag de kwalificatie voor de sprintrace op zaterdagmiddag. Voor die korte race van 100 kilometer is er op zaterdagochtend een tweede vrije training die door de parc fermé-regels eigenlijk niet zo heel interessant is. De winnaar van de sprintrace mag de Grand Prix op zondag vanaf pole vertrekken.

Vooral die laatste elementen zorgden voor kritiek. De twee vrije training zou slechts dienen als beeldvulling en de snelste coureur in de kwalificatie krijgt in dit systeem niet automatische de beste startplaats in de hoofdrace op zondag. Volgens het Duitse Auto, Motor und Sport wil de Formule 1 daar nu verandering in aanbrengen en voortaan gaan werken met twee kwalificaties: één op vrijdag voor de Grand Prix een één op zaterdagochtend – als vervanger van de zinloze tweede vrije training – voor de sprintrace.

Nieuwe opzet

Het sprintraceweekend zou er dan als volgt uit komen te zien. Op vrijdag één vrije training van een uur, gevolgd door de gebruikelijke kwalificatie in drie sessies (Q1, Q2, Q3). Deze kwalificatie geldt als startopstelling voor de Grand Prix op zondag. Zaterdagochtend volgt dan een tweede – mogelijk individuele – kwalificatie. De uitslag daarvan bepaalt de startvolgorde voor de sprintrace later die dag.

Het idee wordt ondersteund door Formule 1-chef Stefano Domenicali en de teams en zou – zo weet Auto, Motor und Sport – al eind april tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan gebruikt kunnen worden. Wel moet bandenleverancier Pirelli nog aan boord komen. De banden voor de Grand Prix van Azerbeidzjan zijn al onderweg naar Bakoe en met een extra kwalificatie zou er een tekort kunnen dreigen. Om dat probleem te ondervangen zou de FIA een regelwijziging overwegen waardoor Q1, Q2 en Q3 (die nu nog 18, 15 en 12 duren) half zo lang worden.

Dit seizoen staan er zes sprintraceweekends op het programma: Azerbeidzjan, Oostenrijk, België, Qatar, Verenigde Staten (Austin) en Brazilië.