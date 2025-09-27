Ook Lando Norris volgt de avonturen van collega Max Verstappen op de Nordschleife Nürburgring. De Nederlander deed ook dit weekend weer mee aan een endurance-race op de beroemde Duitse baan, en de McLaren-coureur ziet het in de toekomst ook wel zitten om dezelfde raceklasse nog een keer uit te proberen. ‘Dat zou ik geweldig vinden’, vertelt Norris al over een eventuele Le Mans-deelname in de toekomst.

Voor de tweede keer op rij gebruikt Max Verstappen zijn vrije weekend tussen twee Grands Prix door om een uitstapje te maken naar de Nordschleife Nürburgring. De Nederlander kon na zijn eerste race – in een teruggeschroefde GT4-bolide – al rekenen op veel lof vanuit zijn Formule 1-collega’s. Lando Norris deed eerder ook al eens mee met een endurance-race tijdens de 24 Uur van Daytona 2018, maar ziet een terugkeer naar de raceklasse zeker zitten in de toekomst.

LEES OOK: Alonso moedigt Verstappens GT3-debuut op de Nordschleife aan: ‘Hij moet Le Mans ook doen’

“Dat zou ik geweldig vinden”, vertelt de McLaren-coureur in Bakoe. “Ik zag al dat Zak (Brown, red.) over een eventuele Le Mans-deelname sprak, nu dat McLaren ook weer naar Le Mans gaat. Ik wil dat graag ook eens doen.” De McLaren-CEO sprak eerder al over zijn wens om ooit met Norris en teamgenoot Oscar Piastri naar Le Mans af te reizen. “Ik rijd niet voor altijd in de Formule 1, ik wil ook andere dingen doen in mijn leven.”

Toekomst

Hoewel de Brit nu nog tevreden is in de koningsklasse, wil hij in de toekomst ook andere raceklasse uitproberen. “Ik weet nog niet of ik dat dan combineer met de Formule 1, of dat ik dat doe na mijn vertrek uit de koningsklasse. Ik hield ervan om mee te doen aan de race op Daytona. Dat deed ik toen met Fernando (Alonso, red.), dus dat was zeker een geweldige ervaring.”

Voor nu focust Norris zich nog vooral op de Formule 1, en de titelstrijd met zijn teamgenoot Oscar Piastri. “Ik heb veel respect voor Max dat hij zulke dingen (racen op de Nordschleife, red.) doet”, voegt de McLaren-coureur eraan toe. “Hij zit echter wel in een makkelijkere positie om dat te doen. Hij heeft al vier wereldkampioenschappen gewonnen, dus het is voor hem iets makkelijker dan voor mij en Oscar op dit moment. In de toekomst wil ik het echter zeker ook gaan doen (endurance-racen, red.).”

Lees hier alles over de GP Singapore

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.