Het is vandaag precies dertig jaar geleden dat Michael Schumacher zijn Formule 1-debuut maakte. Hij kreeg die kans in de schoot geworpen dankzij een gevangenisstraf van Jordan-coureur Bertrand Gachot, die nu terugblikt op dat historische moment: “De bewaker zei dat de nieuwe jongen zo goed was, dat ze mij niet meer nodig hadden.”

Op 25 augustus 1991 maakte Michael Schumacher zijn Formule 1-debuut. Hij stapte in bij Jordan in de iconische 191 op het Belgische circuit van Spa-Francorchamps. De toen 21-jarige Duitser was actief als Mercedes-sportscarcoureur, maar mocht invallen bij het team van Eddie Jordan. Reden daarvoor was dat een van zijn twee coureurs, Bertrand Gachot, een gevangenisstraf moest uitzitten na een gevalletje ‘road rage’ met een Londense taxichauffeur, waarbij hij pepperspray gebruikte. Hij kreeg achttien maanden celstraf, maar hoefde daar slechts twee van uit te zitten. Toch was dat genoeg om Michael Schumacher zijn Formule 1-debuut te bezorgen. Hij kwalificeerde als zevende, maar zijn race zat er al snel op vanwege een probleem met de koppeling. De jonge Duitser kwam wel direct in de belangstelling te staan van andere teams, waaronder Benetton en later Ferrari. De rest is geschiedenis.

Foto: BSR Agency

Dertig jaar later kijkt Gachot terug op dat – achteraf gezien – historische moment. “Ik wist dat er veel mensen waren die op stoeltje aasden”, zegt Gachot in de podcast van de Formule 1, Beyond The Grid. “De eerste keer dat iemand mij vertelde over Michael Schumacher… dat was een van de bewakers in de gevangenis. Hij zei dat de nieuwe jongen die ze hadden ingehuurd zo goed was, dat ze mij niet meer nodig hadden en dat ik hier wel kon blijven. De bewaker kwam dan naar mij en elke keer dat hij de deur opende, maakte hij het geluid van een Formule 1-auto”, herinnert Gachot misschien wel de grotere marteling dan de gevangenisstraf zelf.

In de gevangenis kon Gachot niet naar de Formule 1-races kijken en kreeg zo dus ook weinig mee over hoe Schumacher het op Spa-Francorchamps deed. Toch kreeg hij wel veel steun van buitenaf. “Ik kreeg er niks van mee. Andrea de Cesaris stuurde me wel een brief. Dat was erg grappig. Ik was goed bevriend met Andrea. Hij was een geweldige gozer. Hij schreef me dat ik me geen zorgen moest maken over ‘die Duitser’. ‘Hij heeft me in de kwalificatie verslagen, maar ik zal hem snel terugpakken.'” De brief van zijn goede vriend was niet de enige die hij ontving. “Het is gestoord, want ik ontving iets van tienduizend brieven. Dat gaf me veel kracht, het deed wel wat met mij.”

