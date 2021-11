Pierre Gasly is ervan overtuigd dat AlphaTauri dit seizoen ‘op het hoogste niveau ooit’ zit. Dat is dan wel op basis van de jaren dat hij voor het team heeft gereden, maar dat maakt het er niet minder om voor hem: “Hopelijk worden ze ervoor beloond.”

AlphaTauri eindigde vorig jaar zevende in het constructeurskampioenschap, maar heeft dit seizoen uitzicht op de vijfde plek. Het team staat op dit moment zesde, al staat het op gelijke hoogte met Alpine dat eveneens 106 punten heeft. Daarmee heeft AlphaTauri met nog vier races te gaan slechts één punt minder dan het vorig jaar in totaal haalde.

“Ik geloof echt dat AlphaTauri dit seizoen op het hoogste niveau ooit in de Formule 1 zit”, stelt Gasly, die daar nog wel wat voorzichtig aan toevoegt: “Althans, van alle seizoen dat ik met ze heb gereden. Ze zitten echt op een heel ander niveau en hopelijk kunnen zij daarvoor beloond worden aan het einde van het jaar”, aldus de Fransman.

Dit weekend rijdt Gasly weer op het circuit waar hij in 2019 nog op spectaculaire wijze zijn eerste Formule 1-podium ooit pakte. Met zijn Toro Rosso, zoals AlphaTauri destijds nog heette, racete hij zij-aan-zij met Lewis Hamilton tot de finishlijn en kwam daar uiteindelijk als winnaar uit de strijd, wat hem de tweede plek opleverde. “Het was ongelooflijk”, blikt Gasly terug op dat bijzondere moment. “Je eerste podium in de Formule 1 is altijd een moment dat je nooit zal vergeten. Ik hou van deze plek, het circuit is erg mooi en ik heb hier herinneringen aan de mooie race die we hier hadden en mijn eerste podium.”