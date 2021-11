AlphaTauri’s Pierre Gasly reist met vertrouwen door naar de Formule 1’s volgende stop in Brazilië, met een vierde plek uit Mexico in de tas en goede herinneringen aan de laatste race op São Paulo’s Autódromo José Carlos Pace.

Dankzij Gasly’s vierde plek in Brazilië staat AlphaTauri nu immers gedeeld vijfde met Alpine bij de constructeurs. En die vijfde plek is ook waar het team haar zinnen op heeft gezet. “Mexico was een heel sterk weekend”, zegt Gasly. “Het hele team heeft er hard gewerkt voor dit resultaat.”

“Iedereen is nu heel gemotiveerd om de vijfde plek bij de constructeurs te pakken”, haalt Gasly aan. “Het resultaat uit Mexico geeft ons echt een boost om hard te blijven pushen in Brazilië. Daar wacht ons wederom een circuit dat ons denk ik goed ligt.”

Sterker nog: toen de Formule 1 in 2019 voor het laatst in Brazilië racete, pakte Gasly er de tweede plek. “Dat was mijn eerste podium in de Formule 1 en een heel belangrijk moment voor me. Zeker omdat ik die plek pakte door een sprint naar de finish te winnen van Lewis Hamilton.”

Gasly viert zijn tweede plek in Brazilië in 2019. Foto: BSR Agency.

Gasly verheugt zich erop die herinneringen te herleven in Brazilië, terwijl hij Interlagos sowieso een cool circuit vindt. “Het is een baan die je constant bezighoudt: tegen de klok in en zelfs de rechte stukken zijn niet echt recht. De baan is ook heel technisch en leuk. Ook al hebben de auto en motor het er zwaar en maakt dat het een uitdaging.”

Voor Gasly’s teamgenoot Yuki Tsunoda wordt het de eerste keer in Brazilië. De Japanse rookie wacht nog een extra uitdaging door het sprintrace-format aanstaand weekend. “Dat betekent dat ik maar één uur kan trainen voor de kwalificatie. Ik heb dat echter eerder meegemaakt en doe steeds meer ervaring en vertrouwen in de auto op. Ik weet dus wat me te wachten staat en hoe ik er zo goed mogelijk mee om kan gaan.”

