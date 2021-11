Hij was weinig in beeld, toch reed Pierre Gasly een knappe race en kwam hij als ‘best of the rest‘ als vierde over de streep in de Grand Prix van Mexico. Gasly is blij met de ‘zeer goed uitgevoerde’ race, ook al was die voor hem nogal eenzaam.

AlphaTauri stond er al het hele weekend sterk voor en na een zeer goede kwalificatie begon Pierre Gasly vanaf de vijfde plaats. De Fransman had een goede start en leek zelfs de derde plek te veroveren na de crash tussen Daniel Ricciardo en Valtteri Bottas, maar Sergio Pérez kon hem met de nodige moeite achter zich houden.

“De start was best hectisch met Bottas en Ricciardo die crashten”, blikt Gasly bij Sky Sports terug op de start. Dat was meteen ook een van de weinige momenten dat hij in beeld kwam, aangezien hij voor een groot deel in niemandsland reed. “De pace was erg sterk, maar de race was best eenzaam. Ik kon soepel mijn ronden rijden en probeerde elke ronde sneller te gaan.”

Lees ook: Verstappen pakt dominante zege in Mexico, Hamilton houdt Pérez van zich af

Gasly kon dus niet aanvallen voor het podium, maar voelde van achteren ook geen druk van de Ferrari’s. “Het was een zeer goed uitgevoerde race”, oordeelt Gasly. “We hebben laten zien dat we de pace hadden. Ferrari was nooit echt een bedreiging”, aldus de AlphaTauri-coureur.

Rust voor de coureurs na deze race is er niet. Mexico was de eerste stop van de triple-header met Brazilië en Qatar. Voor Gasly is de komende race echter wel eentje waar hij goede herinneringen aan heeft. “De vorige keer in Brazilië eindigden we tweede na een mooi duel met Hamilton”, herinnert hij zijn race uit 2019. Maar voor nu wordt er eerst een klein feestje gevierd bij AlphaTauri. Of Red Bull-adviseur Helmut Marko hem nog een biertje verschuldigd is? “Ja, ik denk het wel”, grapt de Fransman.