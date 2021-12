Pierre Gasly stelt dat AlphaTauri heeft geleerd van de ‘slechtste prestatie van het seizoen’ in Qatar. De Fransman weet bovendien waardoor het zover kon komen dat hij van de tweede naar de elfde plaats zakte: bandenslijtage.

Gasly stond er in Qatar net als in voorgaande races goed bij. De Fransman kwalificeerde zich als vierde, maar vertrok vanaf de tweede plek door de gridstraffen voor Max Verstappen en Valtteri Bottas. Vanaf die positie leek de AlphaTauri-coureur mee te kunnen doen om een podiumplek, maar zo zou het niet lopen voor Gasly. Hij verloor snel veel terrein en eindigde uiteindelijk buiten de punten.

Na die teleurstellende race heeft Gasly nu het vertrouwen dat het team die problemen te boven kan komen. “Het was best schokkend en teleurstellend na onze beste zaterdag van het jaar,” zegt Gasly in Saoedi-Arabië, “maar we zagen op vrijdag al tekenen dat onze lange runs niet zo goed waren.”

“In de race worstelden we enorm met de bandenslijtage”, vervolgt de Fransman. “We versleten de banden heel snel en na tien tot twaalf ronden zat er al zo goed als geen rubber meer op de banden. We wisten van tevoren dat het wel iets zou zijn waarmee we zouden worstelen, maar we hadden niet verwacht dat het zo ernstig zou zijn in de race.” Zo ging Gasly dus van zijn beste zaterdag van het seizoen naar ‘de slechtste prestatie van het seizoen’. “Het is teleurstellend, maar we hebben er wel van geleerd en we zijn nu klaar voor de laatste twee races”, besluit hij.

