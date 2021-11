Pierre Gasly kijkt met weinig plezier terug op de sprintkwalificatie van de Grand Prix van Brazilië. De Fransman was als vierde gestart, maar eindigde op de achtste plaats.

Gasly werd al in de eerste bocht verschalkt door Carlos Sainz en niet veel later gingen ook Charles Leclerc en Lando Norris hem voorbij. “We hadden een verschrikkelijke start vandaag, ik verloor drie posities in bocht 1 en ik had gewoon niet het tempo om terug te komen bij de Ferrari’s en McLaren.”

Tegen het einde van de race ging ook Lewis Hamilton nog eens Gasly voorbij. De coureur van AlphaTauri had gekozen voor de zachte band en was daar achteraf allerminst tevreden over. “We gaan kijken wat we morgen beter kunnen doen. Het was niet de gemakkelijkste dag voor ons, vooral omdat de laatste paar ronden op de zachte band erg moeilijk waren.”

Foto: Motorsport Images

Gasly start de race zondag vanaf de zevende plaats, omdat Hamilton (die op de vijfde plaats eindigde) nog een gridstraf van vijf plaatsen wacht en dus wordt teruggezet naar P10. Gasly verwacht een moeizame zondag, maar laat de moed nog niet in de schoenen zakken. “Zoals je weet, is het nooit voorbij tot de geblokte vlag. We zullen naar de strategie kijken en er alles aan doen om zondag sterker terug te komen.”

