Carlos Sainz is de sprintkwalificatie voor de Grand Prix van Brazilië op de derde plaats geëindigd. De Spanjaard finishte knap achter Valtteri Bottas en Max Verstappen.

Carlos Sainz kwalificeerde zich vrijdag op de zesde plaats voor deze sprintrace, maar mocht zaterdagavond door het terugzetten van Lewis Hamilton vanaf de vijfde plaats vertrekken. De Ferrari-coureur kende een prima start en had na twee bochten al de voor hem gestarte Pierre Gasly en Sergio Pérez ingehaald. “De start was fantastisch”, aldus een opgetogen Sainz direct na de race. “Dat kon ik ook wel gebruiken. De starts waren iets wat ik in de tweede helft van het seizoen wilde verbeteren. Dat ik vandaag zo’n goed begin had, geeft me veel vertrouwen.”

Sainz lag dus al snel derde en kwam een paar bochten later voormalig teamgenoot Max Verstappen tegen. De Spanjaard maakte optimaal gebruik van een klein uitstapje van de Nederlander buiten de baan en lag bij het ingaan van de tweede ronde tweede. Verstappen liet zich echter niet zomaar aan de kant zetten en haalde Sainz niet veel later weer in.

Carlos Sainz duelleert met Sergio Pérez (Foto: Motorsport Images)

De Ferrari-coureur lag nu derde en zag Bottas en Verstappen voor hem wegrijden. Van achteren kreeg Sainz bezoek van Sergio Pérez. Ondanks dat Sainz al snel begon te worstelen op zijn zachte banden, kon hij de Mexicaan (op mediums) achter zich houden. “Het was altijd op de limiet. Vooral richting bocht 1 zaten we dicht op elkaar, maar de snelheid was goed en we hebben het gehaald.”

De derde plaats betekent een extra punt voor Sainz in het kampioenschap. In het rijdersklassement loopt hij iets in op teamgenoot Charles Leclerc en hij ziet zijn team Ferrari een puntje weglopen bij McLaren. Het verschil tussen de twee teams in het klassement bedraagt nu 14,5 punten.

