Pierre Gasly was na de kwalificatie voor de Grand Prix van Rusland niet te spreken over de keuze van AlphaTauri om geen banden te wisselen in Q2. Gasly geeft aan dat hij zijn team meermaals verzocht om banden te wisselen, maar hij bleef doorrijden: “We hebben het slecht gedaan.”

Gasly stond er in Q1 goed bij en leek gegarandeerd een plekje in Q3 te kunnen bemachtigen, maar verrassend genoeg strandde hij in Q2 op de twaalfde plaats. Op de onboard van Gasly was goed te zien dat hij daar flink van baalde, aangezien hij gedurende een ronde regelmatig tegen de halo en zijn stuur sloeg uit frustratie.

“In Q1 waren we heel snel en ook aan het begin van Q2 waren we snel”, legt Gasly uit. “We bleven doorrijden op banden die eraan waren. Ik verzocht het team meermaals om een pitstop, maar we bleven doorrijden op gebruikte banden. We hadden de pace om erbij te zitten in Q3. We hebben het slecht gedaan en ik begrijp niet echt waarom we geen pitstop maakten.”

Of er na de mislukte kwalificatie een gesprek komt met het team? “Zeker, voor het geval het nog een keer gebeurt. Maar het is gebeurd en nu gaat dat ons geen betere startpositie opleveren. We moeten ons nu focussen op de race. Het zal droog worden. Om eerlijk te zijn weet ik nu niet wat ik moet zeggen. We moeten wat posities goedmaken want we staan nu duidelijk niet waar we horen te staan”, aldus de balende Gasly.