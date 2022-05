Pierre Gasly heeft zijn onvrede geuit over de keuzes die AlphaTauri dit seizoen heeft genomen nadat een slechte timing hem in Monaco een betere klassering in de kwalificatie kostte. De Fransman is teleurgesteld: “Helaas begint het weekend na weekend voor iedereen in het team teleurstellend te worden.”

Het wil dit seizoen nog niet lopen voor Pierre Gasly. Vorig jaar was hij nog een van de uitblinkers, dit seizoen behoort hij voorlopig nog tot de teleurstellingen. De Fransman staat na zes races op zes punten, maar kwam in vier races niet tot scoren. Bovendien presteert teamgenoot Yuki Tsunoda vooralsnog beter: hij staat op elf punten en het kwalificatieduel gaat gelijk op (Tsunoda kon in Saoedi-Arabië door een probleem geen tijd noteren). In Monaco was het opnieuw een pijnlijke zaterdag voor Gasly, die niet doorging naar Q2 en van de zeventiende plek moet komen.

“Ik ben ontzettend teleurgesteld”, zei Gasly na de kwalificatie. “Ik kan het niet in woorden omschrijven hoe ik me op dit moment voel omdat het hele weekend zo goed was.” Dat hij zich elke keer op de baan ‘supergoed’ voelde, maakte het des te teleurstellender dat hij in Q1 strandde. “Ik voelde me op mijn gemak om die eerste rondetijden te noteren.”

Lees ook: Gasly: ‘AlphaTauri worstelt meer dan ooit met betrouwbaarheid’

Na de korte rode vlag voor de lichte touché van Yuki Tsunoda met de muur bij Nouvelle Chicane – waarvan Gasly zich afvraagt waarom die rode vlag er was – stonden er nog iets meer dan twee minuten op de klok, waardoor het spannend werd of alle coureurs wel op tijd zouden zijn voor een laatste poging. Dat was niet het geval en Gasly was een van de coureurs die de rode lichten zag voordat hij kon aanzetten.

“Ik begrijp sommige keuzes die we maken niet”, uit Gasly zijn onvrede. “Natuurlijk speelt pech een rol, het is een mix van verschillende omstandigheden. Maar uiteindelijk was het voor iedereen hetzelfde.” Terwijl Gasly geen tijd kon zetten verbetereden veel coureurs zich, waardoor hij buiten de top vijftien terecht kwam. “Na de rode vlag kwam ik te laat de pitstraat uit. Yuki ging met een seconde te gaan over de streep en ik miste het op twee seconden. Ik had dus eigenlijk geen representatieve ronde. Onze fouten kosten ons veel en helaas begint het weekend na weekend voor iedereen in het team teleurstellend te worden”, besluit Gasly.

Foto: Red Bull Content Pool