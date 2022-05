AlphaTauri worstelt volgens Pierre Gasly ‘meer dan ooit’ met de betrouwbaarheid van de Formule 1-bolide. Daar moet snel verbetering in komen, ook omdat het een impact had op het kwalificatieresultaat in Spanje.

Gasly moest de derde vrije training uitzitten nadat hij in zijn outlap een probleem had opgelopen met de uitlaat van de AT03. Hij verloor zo kostbare tijd en zal de Grand Prix van Spanje als veertiende aanvangen. Wat hem vooral dwarszit, is het feit dat AlphaTauri dit seizoen al vaker betrouwbaarheidsproblemen heeft gehad.

“We hadden waarschijnlijk de beste wintertest ooit in de geschiedenis van dit team”, zegt Gasly. “Tot nu toe worstelen we meer met de betrouwbaarheid dan ooit tevoren. Het zijn nieuwe auto’s en nieuwe regels, we ontdekken elke keer weer nieuwe problemen”, aldus de Fransman, die weet dat AlphaTauri wat te verbeteren heeft op dat vlak.

Door de verloren trainingstijd had het team moeite om met de juiste afstelling te komen, geeft Gasly toe. “We wilden, op basis van waar we op vrijdag stonden en de problemen die we hadden, veel dingen proberen in de derde vrije training, maar zover kwam het niet. We besloten een beetje de gok te wagen in de kwalificatie omdat we de snelheid niet hadden.”

Ondanks het tegenvallende kwalificatieresultaat heeft Gasly er alle vertrouwen in dat AlphaTauri voor een beter resultaat in de race kan gaan. “Het wordt een lange race met veel mogelijkheden omdat ik verwacht dat er veel verschillende strategieën zullen zijn”, besluit de Fransman.