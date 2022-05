De Grand Prix van Spanje lijkt opnieuw uit te draaien op een tweestrijd tussen Ferrari en Red Bull. Of liever gezegd: een tweestrijd tussen Charles Leclerc en Max Verstappen, want opnieuw waren het die twee coureurs die zaterdag in de kwalificatie de toon zetten en de grote favorieten zijn voor de overwinning.

Zoals elk seizoen is het in aanloop naar de Spaanse Grand Prix een drukte van jewelste op de logistieke afdelingen van de Formule 1-teams. De race op het Circuit de Barcelona-Catalunya was altijd de opener van het Europese seizoen en dus de ideale gelegenheid om de eerste updates vers uit de werkplaats op de auto’s te monteren en in actie te zien. Sinds een paar jaar is Spanje niet meer de eerste race op het oude continent, maar vrijwel alle teams blijven ervoor kiezen om in Spanje met hoognodige aanpassingen te komen.

Meest in het oog springend was afgelopen vrijdag de Aston Martin AMR22. Die wagen heeft een flinke metamorfose ondergaan en lijkt nu wel heel erg op de Red Bull RB18. Niet qua prestaties overigens; Sebastian Vettel en Lance Stroll gingen er al in Q1 uit en zondag wacht een lange dag voor het groene team. Ook Mercedes kwam met een flink aantal nieuwe snufjes naar Montmélo en die lijken wel te werken. Het team imponeerde en lijkt flink aan snelheid te hebben gewonnen. Dat het team zaterdag (voor het eerst sinds 2013) geen Spaanse pole pakte, kan Lewis Hamilton en George Russell worden vergeven. Het is al bijzonder knap dat ze beiden in Q3 konden strijden om de voorste startplaatsen.

George Russell en Lewis Hamilton plaatsten zich op de vierde en zesde plaats voor de GP van Spanje (Getty Images)

De kans op een overwinning voor een Zilverpijl (Hamilton won de afgelopen vijf edities van de Spaanse GP) lijkt echter minimaal. Net als in de voorgaande zes races lijkt het vooraan toch weer een gevecht te gaan worden tussen polesitter Charles Leclerc en Max Verstappen die vanaf de tweede plaats start. De twee hebben in de afgelopen vijf races bewezen dat ze mijlenver boven de rest uitsteken en het voordeel dat het in Barcelona notoir lastig is om in te halen. Alle ogen zullen dan ook gericht zijn op de start en de eerste 600 meter naar bocht 1. Daarbij kan het twee kanten op: de Red Bull RB18 van Verstappen heeft een hogere topsnelheid en zou dus tegen het einde van het rechte stuk in het voordeel moeten zijn, Maar Leclerc start op de schone kant van de baan en zou daar een voordeel bij kunnen hebben.

Bandenmanagement sleutel

Wat ook een scherprechter zou kunnen vormen, is de slijtage van de banden. Die ‘degradatie’ is iets waar ze zich vooral bij Ferrari zorgen over maken. “Ik heb een goede uitgangspositie, maar we hebben in de laatste twee races wat moeite gehad met de banden, in vergelijking met Red Bull”, zei Leclerc na de kwalificatie. “Max staat vlak achter me en als we het met de banden niet in orde krijgen, dan verliezen we dat voordeel. We moeten dat probleem te boven komen.” Verstappen beaamde even later dat zijn auto beter met de banden om lijkt te gaan. “De laatste paar races zag het er bij ons goed uit. Maar het wordt zondag erg warm en het is sowieso een lastige baan om in te halen. We zullen het zien, laten we hopen dat onze auto wat vriendelijker is voor de banden, maar het is moeilijk om dat te voorspellen.”

(Getty Images)

Pirelli heeft met de C1 (H), C2 (M) en C3 (S) de drie hardste compounds meegenomen naar Spanje, dezelfde serie banden als vorig jaar, hoewel het dit jaar natuurlijk om de banden voor de 18-inch velgen gaat, een compleet andere band dan vorig jaar. Toch gaat de Italiaanse bandenfabrikant ook dit jaar uit van weinig verrassingen en zet het in op tweestoppers. “Het is waarschijnlijk het bekendste circuit op de kalender voor de coureurs, met een zeer gevarieerde lay-out waardoor het een perfecte testlocatie is”, aldus Pireli-chef Mario Isola. “Het heeft van alles wat, waarbij de bijzonder technische laatste sector belangrijk is als het gaat om slijtage van de banden.”

Hoge temperaturen

Weerplaza voorspelt een warme zondag met volop zon en temperaturen ruim in de 30 graden. En dat is wel iets om rekening mee te houden, zegt Isola. “De teams zullen een goede gelegenheid hebben om de vooruitgang te evalueren die ze sinds het begin van het seizoen hebben geboekt, hoewel het veel warmer zal zijn en er waarschijnlijk veel meer op de harde band zal worden gereden dan tijdens de tests. Dat zal misschien de sleutel tot de race zijn.”

En verder:

– Charles Leclerc pakte alweer zijn vierde pole van het seizoen, tegenover één voor Verstappen. Die laatste doet het echter beter op zondag: Verstappen won drie races, Leclerc twee.

– Fernando Alonso en Carlos Sainz strijden in Barcelona om de gunst van de Spaanse fans. Sainz won de eerste schermutselingen afgetekend. Hij start vanaf de derde plaats, terwijl Alonso niet verder kwam dan de zeventiende plek.

– Mick Schumacher kon zaterdag zijn geluk niet op. Voor het eerst in zijn F1-carrière plaatste de Duitser zich voor Q3. Hij start vanaf de tiende plek, dezelfde startpositie had hij ook al tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna. Toen werd de startvolgorde echter bepaald door de uitslag van de sprintrace en niet door de kwalificatie (daarin bleef Schumacher steken in Q2).