Pierre Gasly is ‘ontzettend blij’ met zijn zesde startplek in de Grand Prix van Azerbeidzjan na de ‘beste kwalificatie van het jaar’. De AlphaTauri-coureur is vooral blij dat hij zich daardoor in een goede positie bevindt om van de chaos op het stratencircuit te kunnen profiteren.

Gasly noteerde in Q3 een 1:42.845, waarmee hij zich op de zesde plek tussen beide Mercedessen nestelde. Het was het beste kwalificatieresultaat van Gasly dit seizoen en daar is hij uiteraard blij mee. “Ik ben ontzettend blij, dit was mijn beste kwalificatie van het jaar”, zegt Gasly.

“Ik denk niet dat we op iets beters hadden kunnen hopen voor het team en het is geweldig dat beide auto’s in de top-tien staan”, vervolgt hij. “Het team heeft het geweldig gedaan. De auto werkt heel goed hier en het was een sterke kwalificatie voor ons.”

Bakoe heeft de afgelopen jaren veel interessante races geleverd en niks is dan ook gegarandeerd, weet Gasly. “Alles is mogelijk in Bakoe, dat zagen we vorig jaar maar met het podium. Het is erg makkelijk om fouten te maken. We zien normaliter veel rode vlaggen, dus we hebben onszelf op een goede positie gezet om te profiteren op alles wat er voor ons gebeurt.”

Toch heeft Gasly een strategisch nadeel: waar een groot deel van de concurrentie over twee sets van de harde band beschikt, moet hij het met één doen. “We zullen dus naar onze strategie moeten kijken. Maar ik ben erg blij met onze prestaties”, besluit de Fransman.