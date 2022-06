Red Bull-teambaas Christian Horner stelt dat de timing voor een terugkeer van Pierre Gasly bij Red Bull ‘niet juist’ was. Volgens Horner is bovendien nog niemand binnen het opleidingsteam van Red Bull klaar voor een zitje naast Max Verstappen, ook Gasly niet dus.

Red Bull besloot onlangs het contract van Sergio Pérez te verlengen, waardoor de Mexicaan tot en met 2024 de teamgenoot van Verstappen is. Dat was goed nieuws voor Pérez, maar slecht nieuws voor Gasly. Hij hoopt al een lange tijd op een terugkeer bij Red Bull, maar ziet nu die deur voorlopig dichtgesmeten worden. Red Bull-teambaas Christian Horner is in ieder geval blij dat hij de luxe heeft om zoveel coureurs een kans te bieden.

“Wij bevinden ons in de gelukkige positie dat we door het eigendom van Red Bull twee raceteams hebben”, zegt Horner tegen Sky F1. “We hebben kunnen investeren in jong talent en coureurs als Max (Verstappen, red.), Sebastian (Vettel, red.), Daniel (Ricciardo, red.) en Pierre deze kansen te bieden.”

Een contractverlenging voor Pérez was volgens Horner een ‘no-brainer’ en iets dat de Mexicaan ‘volledig verdient’. “Pierre blijft onder contract bij Red Bull. Dat contract loopt nog een jaar door. De timing was niet juist om hem terug te halen naar Red Bull”, stelt Horner.

Dat ze het vertrouwen in Pérez tonen, laat volgens Horner ook maar zien dat Red Bull ‘niet bang is’ om buiten haar opleidingsteam te kijken en daar ook van af te blijven wijken. “We hebben niet het gevoel dat er iemand is die echt klaar is voor Red Bull. We zijn erg blij met ons rijdersduo”, besluit de Brit.