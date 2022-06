Pierre Gasly heeft begrip voor de contractverlenging van Sergio Pérez bij Red Bull, maar weet ook dat het zorgt voor twijfels over zijn eigen toekomst binnen de Red Bull-familie. Volgens hem is het nu zaak om uit te zoeken wat het beste is voor iedereen.

Gasly verlangt al lange tijd naar een terugkeer naar Red Bull, waar hij in de eerste helft van 2019 voor reed. Vanwege teleurstellende prestaties moest hij weer terug naar het zusterteam, waar hij zichzelf vaak bewezen heeft. Nu ziet hij de deur voor een terugkeer echter sluiten door de contractverlenging voor Sergio Pérez, die tot en met 2024 de teamgenoot van Max Verstappen blijft.

Gasly ziet de contractverlenging voor Pérez als logisch. “Het kwam niet als een verrassing, ik ben erg objectief en op basis van wat zij van een tweede coureur verlangen, voldoet Pérez aan alle eisen”, geeft Gasly toe. “Hij heeft een geweldig seizoen en presteert dit jaar ook heel goed. Hij is snel, neemt wat geld mee, heeft veel ervaring en past goed bij het team. Het kwam voor mij dus niet als een verrassing.”

Red Bull-adviseur Helmut Marko gaf onlangs aan dat hij verwacht dat Gasly bij AlphaTauri blijft vanwege een gebrek aan betere alternatieven. Gasly zelf hint ernaar dat het nog niet helemaal duidelijk is of hij wel doorgaat bij AlphaTauri, waar hij tot en met 2023 een contract heeft. “Dit nieuws heeft duidelijk een impact op mijn carrière en ambities”, stelt de Fransman. “Dat is wat we dan ook bespreken met Helmut, om uit te zoeken wat het beste is voor iedereen en hoe we vanaf daar verdergaan.”

Bij de persconferentie in Azerbeidzjan blijft Gasly erg oppervlakkig over de mogelijkheid om naar een ander team te vertrekken. “Mijn situatie bij Red Bull is duidelijk. Er zijn gesprekken gaande met Helmut en het management om te zien wat het beste is voor iedereen. Ik heb daar niets aan toe te voegen. De juiste beslissing zal op het juiste moment genomen worden. Ik weet waarom ik hier ben en wat ik wil presteren in de Formule 1. Ik ben een competitieve gozer, voor mij draait het alleen om de prestaties.”

Voor Gasly is een zitje bij een topteam nog altijd een prioriteit. Zijn prestaties bij AlphaTauri, waar hij zelfs een zege pakte, zijn volgens hem genoeg reden om zo’n zitje te verdienen. “Ik heb vorig jaar, toen de auto wat competitiever was, laten zien waartoe ik in het middenveld in staat ben. Ik begrijp hun positie, maar aan de andere kant begrijp ik niet waarom de zaken hetzelfde zouden moeten blijven. Het gaat erom dat we uitzoeken wat voor iedereen het beste is. Natuurlijk ben ik nu toegewijd aan AlphaTauri. Ik doe mijn best zoals altijd, ook al gaan we nu door een moeizame periode”, besluit Gasly.