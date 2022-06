Red Bull-adviseur Helmut Marko gaat ervan uit dat Pierre Gasly ook in 2023 voor AlphaTauri rijdt. Gasly had gehoopt binnenkort de terugkeer naar Red Bull te kunnen maken, maar weet dat hij door de contractverlenging voor Sergio Pérez tot zeker 2025 moet wachten op een kans.

Gasly zit al een tijdje bij AlphaTauri zijn kansen af te wachten om terug te keren bij Red Bull, nadat hij in 2019 niet sterk genoeg bleek bij het topteam. Hij heeft al vaker de wens uitgesproken om voor een topteam te racen, maar die kans is nu een stuk kleiner geworden aangezien Red Bull het contract met Sergio Pérez heeft verlengd tot en met 2024. Max Verstappen is daar tot en met 2028 zeker van zijn zitje en dus is er weinig perspectief voor Gasly om binnenkort dat opstapje te maken.

Daardoor zijn er ook vraagtekens over de toekomst van Gasly bij de Red Bull-familie. Zijn contract bij AlphaTauri loopt volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko eind 2023 af en met weinig toekomstperspectief zou de Fransman ervoor kunnen kiezen om naar een ander team over te stappen. Toch denkt Marko niet dat Gasly zomaar eerder weg zal gaan.

“Voordat Pérez zijn nieuwe contract had ondertekend, heb ik natuurlijk met Gasly gesproken”, zegt Marko tegen Formel1.de. “We zullen wel zien wat er na 2023 gebeurt. Wat is het alternatief voor hem? Ik denk niet dat er op dit moment een alternatief is dat een stuk beter is dan AlphaTauri.”

Voorlopig biedt de situatie bij Red Bull ook weinig perspectief voor de juniors die op de deur staan te kloppen. Liam Lawson, Jüri Vips en Jehan Daruvala wachten allemaal hun kansen af, maar Marko heeft slecht nieuws voor ze. “We kunnen ervan uitgaan dat de huidige coureurs zullen blijven waar ze zitten”, zegt Marko. “Maar het coronavirus is nog steeds aanwezig, het zou dus kunnen dat een van de jonge coureurs zou moeten instappen. Natuurlijk hoop ik dat niemand geblesseerd raakt, maar zij zullen nog een jaar moeten wachten”, aldus de Oostenrijker.