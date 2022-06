Er zit voor Pierre Gasly niets anders op dan buiten de Red Bull-familie te gaan zoeken naar een nieuw F1-stoeltje. Dat is één van de conclusies die wordt getrokken in een nieuwe aflevering van Paddockpraat, de podcast van FORMULE 1 Magazine. “Maar het lijkt er soms op dat Gasly teveel met andere dingen bezig is dan zijn sport.”

De contractverlenging van Sergio Pérez afgelopen week zal ongetwijfeld voor enig chagrijn hebben gezorgd bij Pierre Gasly. De Fransman kende twee sterke jaren bij AlphaTauri en liet altijd merken nog steeds te hopen op een herkansing bij Red Bull. “Gasly is toch een beetje de vergeten man geworden bij Red Bull”, vertelt Daan de Geus in Paddockpraat.

“Hij is nu niet heel sterk bezig, er gaat veel mis bij AlphaTauri dit jaar en daar maakt hij zich ook zorgen om. We weten dat het destijds totaal niet liep bij Red Bull, vooral met teambaas Christian Horner boterde het niet. Helaas voor hem valt hij nu tussen wal en schip. Hij heeft een contract tot eind 2023 maar Red Bull heeft nu wel duidelijk gemaakt dat hij niet wordt, daar kan hij dan vast onderuit als er zich een kans aandient.”

“Hij heeft nog even om er iets van te maken dit jaar, en hij zal wel moeten”, aldus FORMULE 1-hoofdredacteur André Venema. “Ik sprak met een ingewijde met nauwe banden met het team en die zegt ook: Veel hangt af van een goede auto maar het lijkt erop dat Gasly heel veel met andere dingen bezig is in plaats van met racen. De situatie waar hij nu in zit, dan draait het om trainen, racen en zorgen dat je hier uit komt. Ik heb het idee dat mensen daar aan twijfelen.”

Luister hier de volledige aflevering van Paddockpraat, daarin wordt gesproken over de contractverlenging van Sergio Pérez, de situaties van Mick Schumacher en Daniel Ricciardo en blikken we vooruit op de GP van Azerbeidzjan.