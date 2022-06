AlphaTauri-coureur Pierre Gasly is teleurgesteld door het gebrek aan effect van de nieuwe regels. Hij constateert dat het middenveld wel dichter bij elkaar is gekomen, maar de topteams zijn nu juist ‘nog meer een klasse apart’, stelt de Fransman.

De nieuwe regels werden dit jaar geïntroduceerd om het racen zelf weer wat interessanter te maken en de teams wat dichter bij elkaar te brengen. Hoewel dat allebei gelukt lijkt te zijn, is er nog altijd een duidelijk verschil zichtbaar tussen Ferrari en Red Bull en de rest van het veld. Daar baalt AlphaTauri-coureur Pierre Gasly van.

“Ik had verwacht dat het veld dichter bij elkaar zou zitten, wat uiteindelijk wel in het middenveld gebeurd is”, stelt Gasly. “Ik denk dat we allemaal behoorlijk bij elkaar zitten van het vierde snelste team tot waarschijnlijk het laatste team.”

Maar, zo moet Gasly ook concluderen, ‘de top drie is een klasse apart’. “Vorig jaar was ik blij dat ik de Ferrari, soms de Red Bull, soms de Mercedes, kon verslaan in de kwalificatie. Voor mijn gevoel was de top drie sneller, maar ze waren niet zo’n klasse apart waardoor je ze soms kon plagen. Dit jaar maak je geen schijn van kans.”

Volgens Gasly zit er een te groot verschil tussen de top drie en de rest van het veld. “Alleen Bottas kan het ze soms lastig maken. Maar zij staan alleen aan de top terwijl wij letterlijk voor de zevende plek vechten.” Dat vindt Gasly ‘een beetje jammer’, aangezien hij had gehoopt dat de nieuwe regels de verschillen tussen alle teams zouden verkleinen. “Ik hoop dat we een oplossing kunnen vinden voor de komende jaren, daar pushen we allemaal voor. We willen dat de coureurs een grotere invloed hebben op het eindresultaat”, besluit de Fransman.