Sergio Pérez is blij dat hij zijn contract met Red Bull al vroeg in het seizoen verlengd heeft. Op die manier neemt de ‘onnodige stress’ af en kan de Mexicaan zich nu beter richten op de prestaties op de baan.

Pérez kreeg vorig jaar de kans bij Red Bull nadat Racing Point, nu Aston Martin, het contract met hem verscheurde. Hij had in het begin moeite om zich aan de auto aan te passen, maar bleek richting het einde van het seizoen een goede wingman voor Max Verstappen. Dit seizoen heeft Pérez zich ontpopt tot een van de mogelijke titelkandidaten en nu hij zeker weet dat hij tot en met 2024 bij Red Bull blijft, kan hij zich daar meer op focussen.

“Als coureur wil je zekerheid en je wil die stress zo snel mogelijk opzij kunnen zetten”, zegt Pérez. “Dus hoe eerder hoe beter. Het vergt veel energie en focus om je elk weekend 100 procent te voelen, dan heb je die gedachten daarover niet nodig. Het was daarom goed dat we zo snel dat contract hebben getekend.”

Dit jaar lijkt Pérez zich meer thuis te voelen in de RB18 en kan hij teamgenoot Max Verstappen beter bijbenen, een van de redenen voor de contractverlenging. “Vorig jaar kwam ik bij Red Bull binnen met een set regels die er al een tijdje waren. Mensen die zo lang mogelijk bij één team bleven hadden wat dat betreft een goed voordeel.”

“Het was voor mij erg lastig om me aan de filosofie van de 2021-auto aan te passen en er het maximale uit te halen”, vervolgt Pérez. “Het vereiste een unieke rijstijl en het kostte me veel tijd om me daaraan aan te passen. Aan het einde van het seizoen was het goed, maar het nam te veel tijd in beslag.”