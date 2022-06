Red Bulls Sergio Pérez rept na de vrijdag in Bakoe van een goed begin van de dag, maar een minder einde. De Mexicaan was het snelst van allemaal in VT1, maar eindigde de tweede training als tweede.

Alsnog niet verkeerd, natuurlijk, maar waar Pérez in de eerste oefensessie 0.127 seconde sneller was dan Ferrari’s Charles Leclerc, waren de rollen in VT2 omgedraaid met 0.248 seconde voorsprong voor Leclerc. Ferrari had tussen de bedrijven door dus meer tijd gevonden.

“We zijn de dag goed begonnen”, blikt Pérez daar op terug, “maar de tweede training verliep niet zo goed als gehoopt. We zijn misschien de verkeerde kant op gegaan met de setup”, vermoedt hij. Red Bull probeerde toen het een en ander, maar wist de sweet spot niet te vinden.

Zo is er dus werk aan de winkel voor het team van de energiedrankfabrikant. Pérez’ teamgenoot Max Verstappen eindigde overigens tot twee keer toe als derde. De Nederlander moest in VT2 wel tijdens een snel rondje van het gas omdat Pérez voor een gele vlag zorgde.

