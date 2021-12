Pierre Gasly kijkt tevreden terug op het afgelopen Formule 1-seizoen. De coureur van AlphaTauri veroverde 110 punten – meer dan ooit in één seizoen – en eindigde als negende in het eindklassement.

Gasly won in 2020 zijn eerste Grand Prix. Hoewel hij die prestatie dit jaar niet kon evenaren – zijn beste klassering was een derde plaats in Azerbeidzjan – liet hij in het middenveld geregeld zijn klasse zien. De 26-jarige Fransman eindigde maar liefst negen keer in de top zes, maar onderscheidde zich vooral ook in de kwalificatie. “Ik denk dat onze auto over het algemeen sterker was in de kwalificatie dan in de race”, aldus Gasly tegen Motorsport Week.

Met het vertrek van Daniil Kvyat en de komst van Yuki Tsunoda kwam er veel verantwoordelijkheid bij Gasly te liggen en dat beviel hem prima. “We hadden [dit jaar] een veel beter begrip van wat we met de groep ingenieurs nodig hadden. We hadden ook wat meer invloed op wat ik van de auto nodig had. Met Yuki [Tsunoda] als nieuweling was er natuurlijk een beetje meer verantwoordelijkheid over de richting die we namen.”

Pierre Gasly en Yuki Tsunoda (Motorsport Images)

Stappen gezet

Hoewel Gasly er geen geheim van maakt dat hij nog eens een stapje omhoog wil maken en nog steeds een terugkeer naar Red Bull ambieert, voelt hij zich steeds meer op z’n gemak bij AlphaTauri. “Ik heb het gevoel dat ik een stap heb gemaakt wat betreft de afstelling en mogelijkheden om het maximale uit de auto te halen. Je krijgt meer vertrouwen en dit jaar was waarschijnlijk mijn meest consistente jaar. Ik heb het gevoel dat ik dit jaar een stap heb gezet.”

