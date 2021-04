In aanloop naar de Grand Prix in Imola kijkt het team van Alpha Tauri er naar uit om weer te gaan racen. Met de vuurdoop van Yuki Tsunoda achter de rug en goede vorm waarin Pierre Gasly sinds vorig jaar verkeert, hoopt Alpha Tauri dit jaar goede punten te kunnen pakken.

Ondanks een kapotte voorvleugel en een vroegtijdig einde van de race kijkt Pierre Gasly tevreden terug op de seizoensopener in Bahrein: “In alle vrije trainingen reden we mee met de top en de vijfde plaats in de kwalificatie was een van onze beste resultaten ooit”, zegt hij in de preview voor Imola. “Van wat we in Bahrein hebben gezien, lijkt het erop dat we een auto hebben waarmee we voor goede punten kunnen vechten.”

Dat het vertrouwen in de auto hoog is, bleek wel uit de kwalificatie in Bahrein, toen het team de tweede sessie op de medium band naar buiten reed. “Alleen de twee Mercedessen en Max Verstappen deden dat ook. Het was een risico, maar het bewijst ons geloof in onze auto en ons prestatieniveau”, aldus Gasly. “Ik hoop dat we dat ook op andere circuits kunnen doen.”

Op weg naar Italië, kijkt Gasly uit naar een uitdagende race op het circuit van Imola: “Ik hou ervan. Het is technisch met veel snelle bochten waardoor je in een ritme komt en je bent altijd druk omdat het behoorlijk bochtig is. Vorig jaar behaalde ik op deze baan mijn beste kwalificatie ooit met het team, op de tweede startrij.”

Gasly heeft het, vanwege de coronamaatregelen, rustig aan gedaan de afgelopen weken, maar “het team heeft hard gewerkt sinds de eerste race, want er zijn nog gebieden waar we kunnen verbeteren, ook al zitten we op dit moment duidelijk op een goed tempo”, garandeert hij wel. “Ik kan niet wachten om weer te gaan racen. Deze drie weken pauze voelden heel erg lang”