Hij was misschien redelijk anoniem in de Grand Prix van Nederland, maar Pierre Gasly was wel ‘best of the rest’ met een keurige vierde plaats. Het had volgens hem niet veel beter gekund dan dit en was dan ook zeer te spreken over de race: “Ik heb echt genoten van alle 72 ronden.”

Gasly begon de race vanaf de vierde plaats na een uitstekende kwalificatie. Ook in de race liet hij zien dat de snelheid er goed in zat bij AlphaTauri. Hij reed een redelijk anonieme race op het circuit van Zandvoort, maar dat zal voor hem weinig uitmaken aangezien hij zo wel de vierde plaats kon vasthouden.

“De vierde plaats is een geweldig resultaat vandaag”, zegt de zeer trotse Gasly, die weinig in beeld kwam omdat hij vrijwel de hele race in niemandsland reed. “We hadden niet echt op veel beter kunnen hopen en de twaalf punten zijn belangrijk voor ons. Ik heb echt genoten van alle 72 ronden hier in Zandvoort, het is een fantastisch circuit. Ik heb plezier gehad en ben tevreden met alles. De auto was heel snel en ik kreeg de afstelling precies zoals ik het wilde. Het team heeft het hele weekend fantastisch gewerkt en vandaag vlogen we gewoon!”, aldus de Fransman.

De volgende race volgt deze week al in Italië. Dat is een race waar Gasly nog wel goede herinneringen aan heeft, aangezien hij vorig jaar de knotsgekke race op Monza won in de AlphaTauri. “Ik kijk er natuurlijk heel erg naar uit om naar Monza terug te keren na vorig jaar. De verwachtingen zijn natuurlijk erg hooggespannen. We hebben dit weekend ons pakket duidelijk gemaximaliseerd, dus het zal interessant worden om te zien hoe het komend weekend in Italië presteert”, besluit hij.

Foto: BSR Agency