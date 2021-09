Pierre Gasly is teleurgesteld dat hij niet het Red Bull-zitje voor 2022 heeft weten te bemachtigen. De Fransman vraagt zichzelf af waarom ze niet voor hem gekozen hebben, maar weet ook dat hij in de toekomst wellicht alsnog die kans krijgt.

Red Bull kondigde onlangs aan dat Sergio Pérez nog een jaartje langer naast Max Verstappen mag rijden. De Mexicaan presteerde zoals verwacht volgens de Red Bull-leiding en verdiende zo dus een contractverlenging van een jaartje. Maar Pierre Gasly zat ook nog te azen op dat stoeltje. De AlphaTauri-coureur hoopt nog altijd op een terugkeer naar het topteam en zit nu vooral met vraagtekens na het besluit van Red Bull.

Foto: BSR Agency

“Ik vraag me af waarom”, zegt Gasly tegen Sky Sports. “Maar er waren wel wat gesprekken en ik denk dat ze heel erg blij zijn met mijn prestaties, maar je weet net als ik hoe lastig het is. Uiteindelijk hebben ze een besluit genomen. Ik zeg niet dat AlphaTauri me geen sterke auto geeft, maar het lag in hun handen”, wijst hij naar de leiding van Red Bull. “Helaas is het er niet van gekomen, maar dat betekent niet meteen dat het niet meer zal gebeuren in de toekomst. Het staat in ieder geval vast dat ik er volgend jaar niet rijd.”

Gasly kreeg de vragen over zijn toekomst binnen de Red Bull-familie na opnieuw een sterk kwalificatieresultaat. Op het korte en uitdagende circuit van Zandvoort kwam hij zaterdag tot de vierde tijd en presteerde zo stukken beter dan teamgenoot Yuki Tsunoda, die op de vijftiende plaats bleef steken. “Ik ben eerlijk gezegd echt heel blij. Het was niet echt makkelijk gisteren. Deze ochtend was het ook lastig en worstelden we een beetje”, zei Gasly na afloop van de kwalificatie op zaterdag. “We kwamen snelheid tekort. In de kwalificatie wist ik ergens wat extra tijd te winnen en reed een heel sterke ronde. Ik ben super tevreden.”

Voor de race zal AlphaTauri nog wel aan de slag moeten gaan, denkt Gasly. “Het heeft wat plannen in de war gegooid, want we hadden niet verwacht vanaf de tweede startrij te vertrekken”, lacht de Fransman. “We wisten dat de kwalificatie belangrijk zou zijn omdat we verwachten dat inhalen lastig zal worden. Het team heeft me een zeer sterke auto gegeven en ik ben erg blij met deze kwalificatie”, besluit Gasly.