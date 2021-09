Het wachten duurde misschien veel te lang, maar de terugkeer van de Formule 1 op Zandvoort na 36 jaar afwezigheid had niet op een beter moment kunnen komen. Een razendspannend titelgevecht, Max Verstappen en Lewis Hamilton in de vorm van hun leven, de populariteit van de sport in Nederland viert hoogtij en Zandvoort heeft met de renovatie van het circuit een instant klassieker in handen. Veel is ook nog onbekend voor vanmiddag, maar wat weten we wel voorafgaand aan de race?

Jan Lammers voorspelde het in 2019 al bij de bekendmaking: de F1-wereld zal versteld van het circuit, de sfeer en van het evenement. De Dutch GP overtreft alle verwachtingen van de mensen in de F1-paddock die echt wel wat gewend zijn. Vandaag is de apotheose na een al fabelachtige zaterdag. Slechts 38 duizendsten scheidden de topfavorieten Max Verstappen en Lewis Hamilton en natuurlijk is het op een type baan als Zandvoort uiterst gunstig om pole te hebben, maar wie denkt dat Verstappen nu ook ‘wel even’ de zege pakt, heeft het mis.

Verstappen en Hamilton, ook vandaag weer zij aan zij. BSR AGency

“We hebben hier nog nooit geracet met deze auto’s. Het zijn veel rondjes met bochten die zwaar zijn voor de banden dus er kan nog veel gebeuren.” Wie ook geniet dit weekend, van zowel het circuit als van de Oranje-fans, is Lewis Hamilton. Er was vrees van tevoren dat de Britse wereldkampioen op enig moment in het weekend een striemend fluitconcert of een golf van boe-geroep zou moeten verduren, maar dat valt alles mee. Hier en daar gejoel en een middelvinger maar vooral ook respect en applaus, het lijkt ook Hamilton op te vallen.

“Ik wil de fans heel erg bedanken, ik ben ontzettend goed ontvangen en het circuit is echt fantastisch. De strategie gaat een rol spelen”, denkt Hamilton. Met dat laatste stipt hij een belangrijk voordeel aan voor Mercedes. Hamilton heeft rugdekking van Valtteri Bottas waar Verstappen niet op Sergio Pérez (P16 plus nog een mogelijke gridstraf) hoeft te rekenen. Mercedes-teambaas Toto Wolff hulde zich voor de verandering een keer niet in nevelen en verraadde het plan. “Max zal moeten kiezen, een één- of een tweestopper? Wij kunnen allebei de opties doen. We kunnen de druk verhogen met een undercut en uiteindelijk met twee auto’s voor hem eindigen.”

Bottas het geheime wapen van Mercedes? BSR Agency

Zijn collega Christian Horner is zich bewust van het Mercedes gevaar. “In een perfecte wereld zou je aan kop wegrijden van de rest, maar zo simpel zal het helaas niet zijn, vrees ik. We zullen ons gewoon moeten focussen op onszelf en ons eigen plan uitvoeren. Zij hebben twee ijzers in het vuur maar het draait er uiteindelijk om dat we Lewis verslaan, we zullen dus ook onze gevechten moeten kiezen.” Of kan ‘schaduwteamgenoot’ Pierre Gasly vanaf P4 nog iets voor Verstappen betekenen?

Dat het zwaar wordt voor de banden is een ding dat zeker is, hoe zwaar is nog de vraag. Pirelli heeft in ieder geval de drie hardste compounds meegenomen, over de verschillen in tempo zegt de bandenfabrikant weinig te kunnen vertellen na de vaak onderbroken sessies op vrijdag. In VT1 werd slechts 20 minuten gereden, in VT2 ging nog eens 15 minuten aan kostbare tijd verloren. In de enige lange run die Verstappen wist te rijden, bleek hij wel veruit het snelste te zijn op gebruikte softs dus dat biedt hoop. Aantekening daarbij is wel dat Mercedes naar verluidt op vrijdag de motor flink had teruggeschroefd.

BSR Agency

“Een één (soft-hard) of tweestopper (soft-hard/medium-soft) ontlopen elkaar niet zo heel veel”, zegt Pirelli. Dit weekend is al vaak de vergelijking gemaakt met de Hungaroring en Monaco, Zandvoort is qua inhaalmogelijkheden en onverbiddelijkheid de bastaardzoon van de twee. Wat het eerste aspect betreft, de positie op de baan is dus heilig en dus focussen de teams zich in eerste instantie op een éénstopper.

Wat het tweede betreft, de baan kan voor chaos zorgen. Max Verstappen sprak het al uit donderdag. Er zijn dit weekend al behoorlijk wat schuivers genoteerd: Latifi, Mazepin, Russell, Vettel, Norris, Sainz en Tsunoda maakten al kennis met de uitloopstroken waar vooral grind ligt. Een neutralisatie ligt dus op de loer, wie het slim speelt, zou er bandenvoordeel uit kunnen halen en dan behoort inhalen opeens wél tot de mogelijkheden.

En verder:

– Houden Nikita Mazepin en Mick Schumacher het netjes op de laatste rij? De Rus was kwaad op zijn teamgenoot voor een incident in Q1 waarbij Schumacher zich niet aan de afspraken zou hebben gehouden. Onbegrip over en weer, al zal teambaas Günther Steiner dit toch wel achter gesloten glazen deuren hebben gladgestreken.

– Herrijst Antonio Giovinazzi op Zandvoort te midden van allerlei geruchten over zijn toekomst. Albon wordt naar voren geschoven, De Vries, Bottas of toch Theo Pourchaire? Giovinazzi knokte zich in ieder geval knap naar P7 wat ook zomaar een P4 had kunnen zijn. Ongekend in een Alfa Romeo anno 2021.

– Lando Norris haalde voor het eerst dit seizoen Q3 niet. De Brit worstelt dit weekend: “Geen goede dag vandaag, ik had simpelweg het vertrouwen niet om er vol in te knallen.” Toegegeven: de rode vlag aan het eind van Q2 hielp ook niet.