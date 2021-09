Het werd nog ontzettend spannend aan het einde van Q3 maar Max Verstappen staat morgen waar hij wil staan: poleposition voor de Grand Prix van Nederland. De Nederland bleef op Zandvoort directe titelconcurrent nipt voor: “De beste positie want inhalen wordt erg lastig.”

Hij is wel wat gewend wat betreft steun van Nederlanders maar de sfeer in Zandvoort overtreft alles, moet ook Verstappen toegeven. “Ik heb al wel veel support gehad in Oostenrijk en België maar je weet dat als Nederlanders niet ver hoeven te reizen, het er alleen maar meer worden. Ze werden helemaal gek elke keer als ik over de streep kwam. Het is geweldig, je hoort het nu ook buiten. En dan zit het nog niet eens vol ook”, wijst Verstappen op de rave die lostbarstte na de kwalificatie.

“De baan is geweldig tijdens kwalificatie, met deze auto’s met weinig brandstof is het echt gaaf om te rijden. Ik heb weinig geoefend van tevoren, geen simwerk gedaan, misschien is dat wel mijn geheim. Ik ken de baan natuurlijk wel van demoruns maar dat was met oude auto’s. Het doet me sterk aan Suzuka denken, het is zo’n mooie vloeiende baan. Met die kombochten is het ontzettend uitdagend, je moet echt het vertrouwen opbouwen. Dat is ook meteen een hint voor de nieuwe circuits, geen off-camber bochten meer maar kombochten.”

En dus staan Hamilton en Verstappen weer gezamenlijk op de eerste rij, de fan staat weer een goede openingsronde te wachten op zondag. “Net zoals bij iedere race probeert een coureur een positie te winnen, dat zal morgen niet anders zijn. Het zijn veel rondes, het circuit is zwaar voor de banden.”

Opvallend was nog dat Verstappen ijn snelste rondje zonder DRS op het laatste rechte stuk reed. “Ik verloor ten eerste anderhalve tiende in het begin van het rondje doordat ik per ongeluk twee keer opschakelde. Ik was op dat moment 2 tiende sneller, daardoor gebruik je meer van de batterij. Maar ik heb niet doorgehad dat mijn DRS niet opende, dat moet ik nog even checken!”

