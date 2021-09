0.038 seconde, dat is het minieme verschil op polesitter Max Verstappen waar Lewis Hamilton na de kwalificatie tegenaan kijkt. De Brit genoot ondanks zijn tweede plek zichtbaar van het kwalificatiegevecht.

De 0.038 seconde verschil, was ook precies de marge waarmee Verstappen zich in de tweede run verbeterde. Als hem dat niet was gelukt, had Verstappen overigens alsnog de pole gekregen, omdat hij als eerste een 1:08.923 neerzette. Uiteindelijk dook Verstappen er dus nog net onder, naar de 1:08.885.

“Dit was zó close”, geniet ook Hamilton na. Ook hij moet erkennen: “Max reed een geweldige ronde. Ik kwam nog wel heel dicht in de buurt, maar het missen van de tweede vrije training vrijdag maakte het lastig. Max verdient de pole echter”, geeft Hamilton toe, “na dat fantastische rondje van hem.”

Wat de race betreft, weet Hamilton dat inhalen lastig wordt. “Maar wát een circuit”, is hij vol lof over Zandvoort. “De strategie gaat een rol spelen”, denkt hij, terwijl hij op een zware race rekent. “Het is een pittige baan, dat maakt het zo geweldig.”

