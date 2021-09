Lewis Hamilton heeft op de vrijdag genoten van het ‘epische circuit’ van Zandvoort, wat volgens hem een ‘echt rijderscircuit’ is. Hij voorspelt dat het circuit echter weinig inhaalacties zal bieden, al hoopt hij dat de strategie daar een beetje bij kan helpen.

Hamilton begon direct goed aan de eerste vrije training op Zandvoort. De Brit noteerde een 1:11.500 en was daarmee de snelste van de sessie. Hij was zeer te spreken over het circuit in de duinen.

“Dit circuit is episch, echt fantastisch en het roept veel herinneringen op”, zegt Hamilton. “Het is gestoord in een Formule 1-auto, zeker de snelheid die we meenemen in bocht 7. Het is een echt rijderscircuit. Ik denk alleen niet dat je hier in staat bent om in te halen. Het is een circuit dat veel downforce vereist en veel snelle bochten heeft waar je niet echt kan volgen. Maar laten we het hopen, misschien helpt een goede strategie.”

De tweede vrije training verliep een stuk minder soepel dan de ochtendsessie. Hamilton meldde al vroeg in VT2 op de boordradio dat hij vermogen verloor. Het team gaf hem daarop de opdracht om de auto stil te zetten. Het betekende meteen einde sessie voor de Brit. “Ik verloor gewoon wat vermogen”, verklaart Hamilton. “Ze zeiden me dus dat ik moest stoppen. Het is niet het einde van de wereld. Het is een mooie dag wat betreft het weer en er zijn zoveel mensen aanwezig. Het is geweldig om de hype te zien. We zullen de komende dagen wel zien wat voor energie de Nederlandse fans met zich meebrengen.”

“De rode vlag heeft ons natuurlijk benadeeld”, vervolgt Hamilton, over de eerste vrije training die maar iets meer dan 20 minuten duurde door de rode vlag vanwege motorproblemen voor Sebastian Vettel. “Het leek erop dat Valtteri (Bottas, red.) een goede sessie had, maar hopelijk kunnen we morgen weer wat tijd goedmaken”, blikt hij alvast vooruit naar de derde vrije training.

