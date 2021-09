De kwalificatie in Zandvoort was voor Sergio Pérez eentje om te vergeten. De Mexicaan kwam niet verder dan de zestiende tijd en staat dus een loodzware race te wachten. Hij was echter niet tevreden over de timing van Red Bull en vindt dat er ‘een aantal dingen’ besproken moeten worden.

Pérez moest in Q1 vrezen voor het mislopen van Q2 aangezien zijn rondetijd na zijn eerste run niet genoeg bleek te zijn. De baan werd met de minuut sneller en zo zakte de Mexicaan hard naar beneden op de tijdenlijst. Zijn laatste run was ook niet goed genoeg en dus strandde hij op een teleurstellende zestiende plaats terwijl teamgenoot Max Verstappen er later met de poleposition vandoor zou gaan. Pérez beklaagde zich op de boordradio wel over het verkeer én de timing waarmee Red Bull hem naar buiten stuurde voor die belangrijke laatste run. Hij wil dan ook met het team in gesprek gaan om te zien waarom het gebeurde en hoe dat in de toekomst voorkomen kan worden.

“Er zijn denk ik wel een aantal dingen die we moeten bespreken voor de toekomst”, zegt Pérez. “Een paar details zijn al best duidelijk. We hadden waarschijnlijk niet verwacht dat we op deze positie zouden eindigen. Het is echt heel jammer want we hadden een fantastische auto vandaag. Ik weet niet wat ik moet zeggen.”

“We hebben een geweldige auto en hadden de snelheid om de eerste startrij op te eisen”, vervolgt hij. “Dat is ook waarom het zo’n pijn doet. We moeten kijken waarom het zou fout kon gaan”, besluit de Mexicaan.

Foto: BSR Agency