Pierre Gasly kon zijn geluk niet op met de vijfde tijd in de kwalificatie in Brazilië, waar hij een van zijn ‘beste ronden ooit’ reed, ook al was hij niet helemaal tevreden met de balans van de auto.

Gasly zet zijn goede vorm van Mexico door in Brazilië, waar hij in de eerste vrije training al direct van zich liet horen met de vijfde tijd. In de kwalificatie zou hij het nog lastig krijgen om opnieuw de vijfde tijd te noteren, maar de AlphaTauri-coureur slaagde erin om de Ferrari’s en McLarens achter zich te houden.

“Ik moet zeggen dat ik extreem blij ben omdat ik een moeizame eerste vrije training had”, vertelt Gasly bij Sky Sports. “Ik voelde me niet goed in de auto en ik maakte veel fouten, ik kreeg het niet voor elkaar.”

“Bij de start van de kwalificatie was het zo’n beetje hetzelfde, maar ik richtte me gewoon op het rijden en probeerde het probleem dat ik had te omzeilen. Het was waarschijnlijk een van mijn beste ronden ooit omdat het geen makkelijke was”, voegt Gasly toe. “De balans was niet zoals ik die wilde, maar ik kreeg het toch voor elkaar.”

De sprintkwalificatie biedt mogelijkheden voor coureurs, al weet Gasly maar al te goed dat het ook juist averechts kan werken. De Fransman zag op Monza een goede startpositie voor de race in rook opgaan na vroeg contact met Lewis Hamilton, waarna hij crashte, uitviel en achteraan moest starten. “We zullen het wel zien”, blikt hij vooruit op de sprintkwalificatie in Brazilië. “We weten dat het gat met de andere auto’s groter wordt in de race, maar we zullen alles maximaliseren in de eerste ronden”, besluit de AlphaTauri-coureur.