Pierre Gasly heeft zijn eerste race met Alpine nog niet gereden, toch heeft hij er alle vertrouwen in dat hij met het Franse team voor de podiumplaatsen kan gaan. Hij stelt dat Alpine regelmatig voor de top-vijf en top-drie kan gaan.

Bij Alpine is de afgelopen jaren een stijgende lijn te zien. Waar het team in 2021 nog vijfde werd bij de constructeurs, werd het dit jaar vierde. De volgende stap is dan uiteraard de derde plek, al zullen Ferrari, Mercedes en Red Bull het Alpine niet makkelijk maken.

Alpine heeft afscheid genomen van de zeer ervaren Fernando Alonso, maar krijgt daar wel Pierre Gasly voor in de plaats. De Fransman heeft hoge verwachtingen van zijn eerste seizoen met de Franse renstal. “Zij waren dit seizoen het op drie na sterkste team op de grid”, zegt Gasly tegen Channel 4. ” Het volgende doel is de top-drie, de drie grote teams voor ons.”

Lees ook: Gasly heeft geen spijt van tijd bij AlphaTauri: ‘Ben nu een betere coureur’

Gasly ‘gelooft oprecht’ dat het mogelijk is voor Alpine om zich in die strijd met grootmachten Ferrari, Mercedes en Red Bull te mengen. “Ze hebben de afgelopen jaren enorme vooruitgang geboekt. Zij hebben absoluut de snelheid en als zij nog een stap vooruit zetten voor de auto van 2023, dan geloof ik dat we sterke kandidaten kunnen zijn voor de top-vijf en top-drie.”

Gasly’s laatste seizoen bij AlphaTauri verliep teleurstellend. De AT03 bleek niet competitief en waar het team de afgelopen jaren sterk in het middenveld eindigde, liet het dit jaar enkel Williams achter zich bij de constructeurs. In gesprek met Motorsport.com stelt Gasly dat dit seizoen ‘in zekere zin waarschijnlijk’ zijn lastigste was. “Er waren behoorlijk wat verwachtingen voor dit jaar en we kunnen wel stellen dat we daar niet van in de buurt zijn gekomen.”