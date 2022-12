Pierre Gasly heeft geen spijt van zijn tijd bij Red Bulls zusterteam AlphaTauri. Hij zegt te hebben genoten van de afgelopen jaren bij het zusterteam en stelt dat hij daar een ‘betere coureur’ is geworden.

Gasly mocht in 2017 in Maleisië redelijk onverwachts zijn Formule 1-debuut maken bij Toro Rosso, zoals het zusterteam van Red Bull destijds heette. De Fransman maakte indruk en ging vervolgens in 2018 fulltime aan de slag voor Toro Rosso.

Zijn prestaties bij dat team waren goed genoeg voor een kans bij Red Bull, maar na een halfjaar kwam daar al een einde aan. Gasly kon niet presteren in het topteam en werd weer teruggezet bij het zusterteam. Daar boekte hij weer genoeg successen en reed hij zich meer in de schijnwerpers.

Lees ook: Tost ‘verwacht veel’ van De Vries: ‘Mits de auto werkt’

Volgend jaar maakt hij dan de overstap naar Alpine, waardoor Gasly na acht jaar afscheid neemt van de Red Bull-familie. Spijt van zijn tijd bij AlphaTauri heeft hij niet. Wel valt het afscheid hem zwaar. “Ik heb al die jaren in de Formule 1 bij dit team gezeten en met deze jongens gewerkt”, zegt Gasly.

“De afgelopen vijf jaar heb ik meer tijd met hen doorgebracht dan met mijn eigen familie, broers, ouders, wie dan ook”, vervolgt Gasly. “Ik ken deze jongens door en door. Hier sluiten we zeker een hoofdstuk af.”

Lees ook: Gasly verwacht niet enige coureur te zijn die in problemen komt door strafpunten

Gasly staat bij het zusterteam van Red Bull op een bijzondere erelijst. Alleen hij en Sebastian Vettel slaagden erin om met dit team een race te winnen – allebei op Monza. “Ik zal alles wat ik met dit team heb ervaren voor altijd blijven herinneren, van mijn eerste race in de Formule 1 tot mijn eerste podium en eerste zege. Ik weet dat ik een betere coureur ben dankzij hen en ik ben het team dankbaar voor al deze prestaties.”

“We hebben ongelofelijke momenten gehad in de afgelopen vijf jaar”, voegt Gasly toe. “Ik ben blij en trots om het team als tweede racewinnaar te verlaten en me aan het rijtje met Vettel te voegen. Dat voelt absoluut speciaal. Het was een fantastische rit en ik heb er zeker van genoten”, besluit de nieuwe teamgenoot van Esteban Ocon.