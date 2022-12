Pierre Gasly verwacht niet dat hij volgend jaar de enige coureur is die in de problemen kan komen vanwege strafpunten. De Fransman hoopt dat de FIA dit systeem herziet omdat het niet goed zou zijn voor de Formule 1 als coureurs geschorst worden.

Gasly verzamelde het afgelopen jaar maar liefst tien strafpunten. Coureurs die twaalf strafpunten op hun licentie hebben worden volgens het huidige reglement voor één race geschorst. Dat is sinds de invoering van dit systeem in 2014 nog niet gebeurd, maar Gasly nadert nu wel de primeur die geen van de coureurs wil hebben.

Gasly hoopt daarom ook dat het strafpuntensysteem herzien zal worden. “Ik probeer er niet aan te denken, ik zie mijzelf namelijk niet als een gevaarlijke coureur”, zegt Gasly, die volgend jaar voor Alpine rijdt. “Ik probeer voorzichtig te zijn met al die domme strafpunten.”

Voor Gasly voelt het vooral wrang dat hij in de problemen dreigt te komen omdat hij voor zijn gevoel geen gekke dingen heeft gedaan om tot die tien strafpunten te komen. “Ik hoop dat we het oude systeem in de winter kunnen herzien”, geeft Gasly aan. “Ik geloof namelijk niet dat ik de enige zal zijn die in de problemen komt als het systeem blijft zoals het is. Het zou jammer zijn om vier of vijf coureurs geschorst te zien worden voor een race en dat je een kampioenschap hebt met coureurs die races missen.”

George Russell, voorzitter van coureursvakbond Grand Prix Drivers’ Association (GPDA), nam het onlangs op voor Gasly. Ook hij vindt dat het strafpuntensysteem herzien moet worden. “Er zijn zeker gesprekken gevoerd en ik denk dat de FIA het puntensysteem dit jaar zal herzien”, zei Russell. “Een coureur moet een schorsing van één race krijgen voor iets verdomd ernstigs. Ik zou Pierre zeker niet in de categorie van een gevaarlijke of roekeloze coureur plaatsen”, aldus de Mercedes-coureur.