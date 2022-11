George Russell, voorzitter van coureursvakbond Grand Prix Drivers’ Association (GPDA), verwacht dat de FIA het strafpuntensysteem zal herzien. Dit naar aanleiding van de situatie met Pierre Gasly, die op het randje van een race schorsing staat.

Gasly heeft tien strafpunten op zijn licentie en moet de komende tijd rustig aan doen, aangezien twaalf strafpunten in een schorsing voor één race resulteert. Zijn tien strafpunten komen pas in mei 2023 te vervallen, waardoor hij ook in de eerste races van het nieuwe seizoen op zijn teller moet letten.

Het is volgens Gasly zelf een ‘vervelende’ situatie. “Gênant ook dat ik in de positie ben dat ik geschorst zou kunnen worden”, zei de Fransman. “Ik vind bovendien niet dat ik heel gevaarlijk heb gereden, het zou een harde maatregel zijn.”

Lees ook: Gasly zit in zijn maag met dreigende schorsing: ‘Het is gênant’

In Brazilië ontsnapte Gasly aan een volgende strafpunt voor ‘onnodig langzaam rijden’ in de verkenningsronden naar de grid. George Russell, voorzitter van coureursvakbond GPDA, is ervan overtuigd dat de FIA het strafpuntensysteem zal herzien.

“Er zijn zeker gesprekken gevoerd en ik denk dat de FIA het puntensysteem dit jaar zal herzien”, zegt Russell. “Een coureur moet een schorsing van één race krijgen voor iets verdomd ernstigs. Ik zou Pierre zeker niet in de categorie van een gevaarlijke of roekeloze coureur plaatsen.”

“Een aantal van zijn strafpunten zijn veroorzaakt door ongevaarlijk rijgedrag”, vervolgt Russell. “Ik weet niet wat hij heeft gedaan, maar het zou jammer zijn om te zien dat hij een schorsing krijgt. Zelfs als hij op die twaalf punten komt moeten we het heroverwegen”, neemt Russell het op voor Gasly.

De laatste coureur die voor een race geschorst werd, was Romain Grosjean. Hij kreeg die straf nadat hij de chaos bij de start op Spa-Francorchamps in 2012 veroorzaakte. Onder het huidige strafpuntensysteem, geïntroduceerd in 2014, is nog geen enkele Formule 1-coureur geschorst geweest voor een race.