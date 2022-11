Pierre Gasly zal de komende tijd op spreekwoordelijke eieren lopen, hij heeft tien punten op zijn racelicentie en zal bij twaalf een race moeten overslaan. “Het is nogal gênant, ik vind bovendien niet dat ik gevaarlijk heb gereden.”

Het meest vervelende is dat de Fransman voorlopig ook nog niet van zijn strafpunten af is. De afgelopen drie races pakte hij zelfs vijf punten. In Japan voor het te hard rijden tijdens een safety car-periode, in Austin liet hij teveel ruimte naar de safety car en in Mexico had hij een incident met Lance Stroll.

“Ik zal niet liegen, het is een vervelende situatie. Gênant ook dat ik in de positie ben dat ik geschorst zou kunnen worden. Ik vind bovendien niet dat ik heel gevaarlijk heb gereden, het zou een harde maatregel zijn.” Gasly rijdt volgend jaar voor het Franse Alpine en wil natuurlijk alles behalve met een schorsing binnenkomen.

“Ik wil gewoon alle races rijden. Dit jaar wil ik het goed afsluiten met AlphaTauri en volgend jaar uiteraard met Alpine. Je weet nooit hoe het zal gaan in 2023, stel je voor dat we een auto hebben waarmee we om de prijzen kunnen rijden. Dat risico wil ik ook niet lopen. Het is een netelige kwestie.”

Ondertussen probeert Gasly ook met de FIA naar een oplossing te zoeken, daarbij krijgt hij ook steun van zijn collega’s. Het idee is dat er te streng wordt gestraft voor kleine vergrijpen zoals bijvoorbeeld track limits. “Er zijn discussies gaande met de FIA om naar de regels te kijken. Zoals ze nu geschreven zijn, zijn ze erg streng en hard. Ik hoop dat we eruit komen en ik in ieder geval geen race hoef te missen.”