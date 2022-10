AlphaTauri-coureur Pierre Gasly nadert een Formule 1-wedstrijd langs de zijlijn als hij nog twee strafpunten pakt. In Mexico was het weer raak voor de Fransman nadat hij vijf seconden tijdstraf en één strafpunt kreeg voor het incident met Lance Stroll.

Bij twaalf strafpunten wordt een coureur één wedstrijd geschorst. De strafpunten vallen na een jaar weg, maar Gasly zit de afgelopen tijd vaak in de hoek waar de klappen vallen. De winnaar van de Grand Prix van Italië in 2020 pakte in de afgelopen drie races maar liefst vijf strafpunten. In Japan twee door het te hard rijden onder de safetycar, in Amerika twee voor een te grote afstand tot de safetycar en in Mexico voor het incident met Lance Stroll.

Foto: Motorsport Images

Gasly zal zich de komende races dus moeten gedragen, maar het duurt nog wel even voordat er weer strafpunten wegvallen. Bij de Grand Prix van Monaco in 2023 zullen er namelijk pas weer punten vanaf gaan. De Fransman zal dus de komende twee races en de eerste zeven grands prix van volgend seizoen zich keurig aan de regels moeten houden.

Nooit eerder werd een Formule 1-coureur geschorst omdat hij twaalf strafpunten had verzameld. Alleen in de Formule 2 werd Mahaveer Raghunathan voor één wedstrijd geschorst omdat hij twaalf strafpunten had verzameld.

