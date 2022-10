Daniel Ricciardo vindt niet dat hij volledig verantwoordelijk is voor de touché met Yuki Tsunoda in Mexico. Hij wil wel ‘het grootste deel van de verantwoordelijkheid’ op zich nemen, maar is ook van mening dat Tsunoda meer had kunnen doen om het incident te vermijden.

Ricciardo had op het Autódromo Hermanos Rodríguez een van zijn sterkste races van het seizoen. Van de elfde plek wist hij naar de zevende plek op te klimmen, al ging het niet van een leien dakje. Op weg naar de zevende plaats had hij een touché met Tsunoda, die daardoor uitviel. Het leverde Ricciardo een tijdstraf van tien seconden op, maar met de zachte band kon hij het gat naar Esteban Ocon vergroten tot elf seconden waardoor hij alsnog zevende werd.

“Deze race was een rollercoaster”, zegt Ricciardo. “Uiteindelijk ben ik tevreden. Ik had gehoopt dat het een wat soepelere race was geweest, je wil nooit contact hebben of een tijdstraf krijgen. Dat hangt dus een beetje als een wolk boven deze mooie dag, maar het veranderde uiteindelijk niets aan het resultaat.”

Lees ook: Ricciardo stelt richtlijnen voor fans in paddock voor na zorgen bij coureurs

Ricciardo kreeg voor zijn sterke race de eretitel Driver of the Day, al zal Yuki Tsunoda daar anders over nadenken. De tijdstraf van tien seconden was volgens Ricciardo ‘meer dan genoeg’. Hij neemt ‘het grootste deel van de verantwoordelijkheid’ op zich, maar niet de volledige. “Het is niet dat ik er zijdelings en verremd langs kwam, ik zat er gewoon. Het enige wat hij had moeten doen was de apex een beetje missen en dan waren we allebei heelhuids door de bocht gekomen.”

Wel voelde Ricciardo zich tijdens de race ‘behoorlijk down’ toen hij van de tijdstraf te horen kreeg van engineer Tom Stallard. “Dit was een van de races waar ik de snelheid en een kans had, maar ondanks de tijdstraf had ik nog steeds de snelheid dus ik bleef doorgaan. Lando (Norris, red.) liet me erlangs zodat ik de aanval kon inzetten. Toen ik de Alpines voor me zag rijden, was het game-on.”

Tsunoda was niet blij met de actie van Ricciardo. “Het was schokkend hoe hij wilde inhalen, het was haast onmogelijk”, geeft de AlphaTauri-coureur zijn mening. “Hij zette ‘m er gewoon naast. Ik weet niet of hij schade had, met het is schokkend hoeveel schade ik had. Het is heel frustrerend.”