Daniel Ricciardo stelt dat de Formule 1 richtlijnen moet overwegen voor fans in de paddock. De coureurs maken zich zorgen om de manier waarop sommige fans met de coureurs omgaan, maar Ricciardo wil liever bewustzijn creëren dan dat er beveiliging aan te pas moet komen.

De coureurs hebben in een vergadering in Mexico hun zorgen geuit over het gedrag van sommige fans in de paddock. De Formule 1 heeft dit jaar flink wat VIP-kaarten verkocht en dat is in Mexico goed zichtbaar. De paddock is al het hele weekend bomvol en coureurs moeten door teamleden van het motorhome naar de garage begeleid worden vanwege de drukte.

Voor de coureurs is het geen probleem dat de fans om foto’s en handtekeningen vragen, maar wat wel een probleem is, is dat sommige fans de persoonlijke ruimte van de coureurs niet respecteren. Ook Daniel Ricciardo merkt dat in Mexico.

Lees ook: Gasly roept op tot meer respect van fans in paddock

“Om eerlijk te zijn is het dit jaar allemaal hectischer geworden”, zegt Ricciardo. “Maar er zitten twee kanten aan dit verhaal. Er was voorheen een gebrek aan sfeer in de paddock. Acht tot tien jaar geleden was de paddock best een saaie plek.”

“Ik vind het wel leuk dat er een sfeertje is in de paddock, het hoort ook gewoon een leuke plek te zijn”, vervolgt Ricciardo. Maar er moeten volgens hem wel ‘grenzen getrokken’ worden. “Het is een privilege om een VIP-kaart te hebben en in de paddock te lopen. Je zou je dan ook volwassen moeten gedragen en respect moeten tonen.”

Te extreem

Dat is, stelt Ricciardo, ‘dit jaar niet altijd het geval geweest’. Waar Pierre Gasly, die ook zijn zorgen uitte nadat zijn tas twee weekenden op rij was geopend – vermoedelijk door een fan – suggereerde dat de Formule 1 beveiliging zou moeten overwegen, wil Ricciardo het op een andere manier aanpakken. Hij ziet liever dat er richtlijnen komen voor fans in de paddock.

“Misschien helpt dat, aangezien die er op dit moment niet zijn.” Hij verwacht dat als er meer bewustzijn gecreëerd wordt, de fans zich beter zullen gedragen. “Ik wil het verder niet zien veranderen. Volwassenen moeten zich gewoon als volwassenen gedragen”, aldus Ricciardo.

Lees ook: Häkkinen waarschuwt Ricciardo voor gevolgen van sabbatical

McLaren-teambaas Andreas Seidl vindt dat de Formule 1 ‘niet moet overdrijven’ en dat de paddock vooral open moet blijven voor fans omdat de paddock vroeger ‘stil’ was. “Ik waardeer het dat er nu veel sfeer is in de paddock, maar hier is het duidelijk te extreem”, oordeelt de Duitser.

“We moeten hierover een discussie voeren met de Formule 1, hoe we ervoor kunnen zorgen dat we altijd op evenveel respect kunnen rekenen. Zeker in landen als Mexico, waar de fans zo gepassioneerd en enthousiast zijn. Ik weet zeker dat we de oplossingen kunnen vinden en we van deze sfeer kunnen blijven genieten”, aldus Seidl.

Foto: Motorsport Images