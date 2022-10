Pierre Gasly roept fans met paddock-toegang op om met meer respect met de coureurs om te gaan. Hij doet die uitspraak nadat hij twee weekenden op rij zijn tas met persoonlijke eigendommen geopend zag worden door fans.

De Formule 1-paddock is een zeer exclusief gebied, maar het is de afgelopen races steeds drukker geworden met fans die een kaartje voor de paddock hebben gekocht. Zo ook in Mexico, waar de coureurs tijdens de oversteek van de motorhomes naar de garages een hele stoet aan fans met zich mee zag lopen.

Dat is op zich wel prima volgens Pierre Gasly, maar het is voor hem in Austin en in Mexico te ver gegaan. Hij zegt dat zijn tas met persoonlijke eigendommen zowel vorig weekend als dit weekend is geopend door een van die fans in de paddock. De Fransman roept dan ook op tot meer respect van fans met paddock-toegang.

“Het is prima dat mensen toegelaten worden, maar het is waar dat ik soms het gevoel heb dat sommige gasten niet echt onze personal space respecteren”, wordt Gasly geciteerd door RaceFans. “Mensen komen voor de kwalificatie in de garages en vragen om foto’s terwijl zij niet eens voor ons team zijn.”

“We werken hier en natuurlijk willen we de fans de tijd geven als het kan”, vervolgt Gasly. “Maar dit weekend durfde ik niet uit de hospitality te komen omdat je gewoon weet dat je opgejaagd wordt en dan wordt het soms best hectisch.”

Beveiliging

Dat Gasly’s tas tot twee keer toe was geopend, baart hem zorgen. “Deze was geopend en ik voelde het niet eens. Ik was het niet en mijn manager ook niet. Toen hij het zag, deed hij de tas meteen dicht. Hetzelfde gebeurde ook in Austin toen ik de paddock verliet.”

Mocht het zou door blijven gaan, dan denkt Gasly dat er meer beveiligingsmaatregelen genomen moeten worden in de paddock. “Voor mijn gevoel hebben we nooit echt beveiliging gehad in de Formule 1, maar misschien is er iets dat we kunnen doen.” Hij benadrukt dat hij de fans graag de tijd geeft voor foto’s en handtekeningen, maar het gaat erom dat er ‘manieren gevonden worden om iedereen blij te maken’.

De kwestie is al besproken bij de coureursmeeting, laat Gasly weten. “Het is geweldig om te zien dat kinderen en volwassenen ervan genieten, maar misschien moeten we een manier vinden om aan hen uit te leggen waar ze ons kunnen bereiken en om ons de ruimte geven.”

Foto: Motorsport Images