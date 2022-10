Voor Pierre Gasly voelde de overstap naar Alpine al snel natuurlijk. Dat de Franse renstal veel moeite deed om Gasly weg te halen bij Red Bull was voor hem ‘een van de belangrijkste criteria’.

Alpine moest na het vertrek van Fernando Alonso (Aston Martin) en reservecoureur Oscar Piastri (McLaren) op zoek naar een vervanger. Al snel kwam Pierre Gasly in beeld, al had de Fransman wel al een contract getekend voor 2023 bij AlphaTauri.

Na flink wat onderhandelen is de deal dan toch afgerond, waardoor Gasly vanaf 2023 als teamgenoot van Esteban Ocon bij Alpine aan de slag gaat. Voor Gasly voelde het als een goed moment om aan een nieuw avontuur te beginnen.

“De mogelijkheid deed zich in de zomer voor en we begonnen wat gesprekken te voeren”, zegt Gasly. “Het is natuurlijk een grote stap voor mij. Ik heb negen jaar bij Red Bull gezeten, zo goed als mijn hele carrière. Het voelt alsof ik dit hoofdstuk afsluit en aan een nieuw avontuur begin. Ik moet zeggen dat het natuurlijk voelt en het voelde snel als de juiste beslissing.

Gasly sprak al langer de wens uit om weer voor een topteam te rijden en voorin te kunnen rijden. Bij Alpine moet dat volgens hem wel lukken. “Ze worden beter en beter, ze hebben een strategie om binnen de volgende 100 races voorin te rijden en zij gaan de juiste kant op.” Het voelt voor Gasly bovendien als het ‘juiste moment’ om voor zichzelf te beginnen en ‘deze kans met een fabrikant’ aan te grijpen. “Ik geloof oprecht in dit project en ben er erg enthousiast over.”

Vechten voor Gasly

Volgens Sky Sports zou Alpine maar liefst 10 miljoen euro hebben betaald aan Red Bull om Gasly over te nemen. Daarnaast wilde Alpine maar al te graag Red Bull helpen door coureurs op de Hungaroring te laten testen. Dat Alpine zoveel moeite deed voor Gasly, maakte de keuze voor de Fransman een stuk makkelijker.

“Dat was absoluut een van de belangrijkste criteria voor mij, dat maakte het erg duidelijk voor mezelf dat ik naar Alpine moest gaan; hun sterke wil om me weg te halen bij Red Bull en in die auto te zetten”, legt Gasly uit. “Zij maakten het meteen heel duidelijk dat zij hard werkten qua onderhandelingen, het was geen gemakkelijke deal tussen alle betrokken partijen. Het voelde alsof zij heel erg pushten om mij te halen, zij geloven echt in dit project.”