Gasly geniet wel van glijpartij, maar: ‘Dit was eerder rallycross dan Formule 1’

Pierre Gasly bekijkt de glijpartij over het Istanbul Park-circuit van de positieve kant: oké, het was een verre van normale training, maar ook wel weer vermakelijk. “Het leek wel rallycross.”

Gasly hoeft ook niet per se ontevreden te zijn, want een vierde en zevende tijd achter zijn naam, dat is natuurlijk helemaal niet zo verkeerd als coureur van Alpha Tauri. Toch was het de eerste keer dat hij de baan op reed wel even schrikken, lacht de Fransman. “Het was wel leuk, maar voelde meer als rallycross dan Formule 1”, vertelt hij voor de camera van Formula1.com.

“Het was eigenlijk wel een leuke manier om de baan te leren kennen. Ik denk ook wel dat het qua grip wat beter werd in de middaguren, en met zachte banden eronder. We waren echter een stuk langzamer dan gedacht en qua grip was het ook een stuk minder. We moeten dus goed kijken wat we met de auto doen qua setup, want in onze simulaties waren we echt stukken sneller.”

Gezien de gekke omstandigheden, twijfelt Gasly er hoe dan ook niet aan dat het spannend wordt komend weekend in Turkije. “We moeten verder gewoon onze job goed doen. De banden spelen hier een enorm belangrijke rol en de gaten zijn daardoor een stuk groter dan normaal. Het wordt dus cruciaal de banden goed aan de praat te krijgen.”

