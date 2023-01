Het draait in de Formule 1 op het circuit om tienden van seconden, maar buiten de baan gaat het vooraf om maanden: de wintermaanden die kostbare trainingstijd én de zeldzame gelegenheid bieden te relaxen en resetten. Alpine-aanwinst Pierre Gasly benut de tijd zo goed mogelijk. ‘In de winter kun je trainen als een beest’.

Het klinkt wellicht niet als een pretje, jezelf tijdens je ‘vakantie’ vier uur per dag in het zweet werken. Toch is het vaste prik voor alle Formule 1-coureurs. Gasly is geen uitzondering op de regel. Zeker niet, zelfs. De Fransman is een trainingsbeest en brengt ’s winters uren in de sportschool door. Zeker sinds hij in 2020 het ‘corona-uitstel’ van het seizoen gebruikte om een uitgebreid trainingskamp in Dubai te beleggen.

“Dat heeft voor mij echt de doorslag gegeven qua fitness”, vertelt hij aan FORMULE 1 Magazine. “We wisten toen niet hoelang alles rondom corona zou duren, wanneer we weer zouden gaan racen. Ik zat toen in Dubai en ben gaan trainen als een beest, in plaats van te wachten en rond te hangen op nieuws over de seizoenstart. Ik was twee en een halve maand lang vier uur per dag bezig.”

Hij plukt er nu nog de vruchten van, stelt Gasly, die ook deze winter naar Dubai is getogen. “In de winter kun je trainen als een beest”, zegt hij over het vele in de gewichten hangen – en de talloze uren cardiotraining. Tijdens het seizoen is het vaak andere koek, moet je jezelf meer reguleren, legt hij uit: “Dan zou zo hard trainen nergens op slaan, want je kan niet met spierpijn in de auto stappen.”

Gedurende het seizoen is het sowieso lastig zoveel trainingstijd te vinden, al eet de immer uitdijende Formule 1-kalender ook steeds meer van het off-season op. Toch is het niet alleen maar trainen wat de klok slaat. Zoals bij alles in het leven, draait een gezonde winter om balans, dus ook om tijd met familie en vrienden. “Al is het alsnog niet zo dat ik dan helemaal niks doe. Dat kan niet als topsporter.”

