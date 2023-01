Als Red Bull had besloten om Pierre Gasly niet naar Alpine te laten gaan, dan stond volgens AlphaTauri-teambaas Franz Tost zijn carrière op het spel.

Gasly maakte in 2017 zijn Formule 1-debuut bij het zusterteam van Red Bull, wat toen nog Toro Rosso heette. In 2019 kreeg hij de kans zich te bewijzen bij Red Bull, maar vanwege tegenvallende prestaties keerde hij na een halfjaar weer terug bij het zusterteam.

Sindsdien heeft Gasly gedroom van een terugkeer bij Red Bull, maar met Sergio Pérez als teamgenoot van Max Verstappen tot en met 2024 zat dat er voorlopig nog niet in. De Fransman wilde hoe dan ook voor een topteam rijden en wist dat hij daarvoor verder moest kijken dan Red Bull. Uiteindelijk stond Red Bull Gasly niet in de weg om naar Alpine te gaan, waar hij de teamgenoot van Esteban Ocon wordt.

Lees ook: Alpine heeft hoge verwachtingen van Gasly: ‘Moet ons naar hoger niveau tillen’

Als Red Bull die overstap wel had gedwarsboomd, dan zou dat volgens AlphaTauri-teambaas Franz Tost grote gevolgen gehad kunnen hebben op de carrière van Gasly. “Dat is ook waarom Red Bull besloot om hem van zijn contract te ontheffen”, zegt Tost tegen The Race. “Red Bull had besloten om niet door te gaan en Pierre wilde naar een ander team.”

Die transfer werd in gang gezet door het afscheid van Sebastian Vettel en de overstap van Fernando Alonso naar Aston Martin, waar hij Vettel vervangt. Toen dat zitje bij Alpine vrijkwam, besloot Red Bull hem niet in de weg te staan. “Red Bull heeft iets heel eerlijks gedaan door hem naar Alpine te laten gaan”, stelt Tost. “Dat was voor mij duidelijk, want anders was het risico veel te groot geweest dat hij geen zitje zou hebben voor 2024. Dan zijn alle cockpits bezet. Het is geen makkelijke, maar uiteindelijk wel een eerlijke beslissing”, besluit de Oostenrijker.