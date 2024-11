Pierre Gasly maakte onverwacht de top drie compleet tijdens de kwalificatiesessie in Las Vegas. De Fransman reed voor ‘de eerste keer ooit’ de derde snelste tijd in een kwalificatiesessie. Gasly reed eerder tijdens het seizoen nooit sneller dan de zevende tijd. Zelf had de Franse coureur ook niet verwacht dat zijn snelle rondje goed genoeg zou zijn voor de top drie.

De goede vorm van Alpine lijkt voort te zetten. Pierre Gasly reed namelijk naar de derde plek tijdens de kwalificatie op het Las Vegas Street Circuit, nadat de Fransman tijdens de vorige Grand Prix in Brazilië nog op plek drie eindigde tijdens de chaotische regenrace.

LEES OOK: Kwalificatie GP Las Vegas in vogelvlucht: Verstappen blijft Norris voor, pole voor Russell

“Het is de eerste keer ooit”, meldt Gasly over zijn derde kwalificatiepositie na de sessie. “Dat was een geweldig rondje. Vooral op dit circuit, waar je overal eigenlijk wel met de muren flirt. Heel veel adrenaline, heel veel spanning. Ik wist toen ik over de finishlijn reed dat het een goed rondje was, maar toen ze het over de radio vertelde, dat was geweldig.”

Kou

De kwalificatiesessie werd na Q2 even stilgelegd, omdat er nog brokstukken op de baan lagen na de crash van Franco Colapinto. De andere coureurs moesten in de kou wachten totdat de kwalificatie weer werd hervat. “Ik kreeg het koud in de auto”, vertelt Gasly lachend. “Het duurde zo lang, en ik wilde gewoon weer gaan. Uiteindelijk was het het laatste rondje dat er echt toedeed, ik kreeg het toen echt goed voor elkaar. De auto voelde ook goed. Het is een geweldige tijd voor het team.”

Lees hier alles over de GP van Las Vegas

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!