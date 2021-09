Pierre Gasly is niet te spreken over het verloop van het Grand Prix-weekend in Rusland. De Fransman oordeelt dat AlphaTauri het ‘niet verdiende om dit weekend punten te scoren’ en hoopt op verbetering: “We kunnen ons dit soort fouten niet veroorloven als we vijfde willen worden in het kampioenschap.”

Na een desastreus weekend op Monza hoopte AlphaTauri op betere tijden in Rusland, maar die zouden er niet komen. Gasly baalde zaterdag van de mislukte kwalificatie, waar hij niet verder kwam dan de twaalfde tijd maar ervan overtuigd was dat Q3 haalbaar was. Ook na de race, waarin hij geen punten scoorde, was de Fransman niet te spreken over de tactische keuzes van het team.

“We reden de hele eerste stint voor Bottas, maar in de tweede stint kwamen we achter Bottas terecht”, blikt Gasly terug op de race. “Toen kwam de regen en haalden zij hem naar binnen terwijl wij bleven doorrijden. Hij eindigde vijfde, wij vielen buiten de punten. Dus ja…”, aldus de Fransman, die daarmee zijn onvrede subtiel laat doorschemeren.

Foto: BSR Agency

Lees ook: Gasly baalt van strategische fout in kwalificatie: ‘Hebben het slecht gedaan’

Op de boordradio’s waren verschillende dingen te horen toen de regen viel. Bij het ene team werd meer regen voorspeld terwijl de regen volgens andere teams wel mee zou vallen. Ook bij AlphaTauri zagen ze de hevige regenbui niet aankomen. “Blijkbaar verwachtten wij niet meer regen en toen kwam er meer regen, dus dat was jammer. We gaan kijken hoe we onze weersvoorspelling kunnen verbeteren. Als ik kijk naar de laatste ronde, dan zie ik dat we vier seconden sneller waren dan wie dan ook op de intermediates, dus de pace was er opnieuw wel, maar ja, we maakten te veel fouten en we verdienden het niet om dit weekend punten te scoren”, aldus het harde oordeel van Gasly.

De nulscore van AlphaTauri in Rusland volgt na de nulscore in Italië, wat de druk in het kampioenschap alleen maar doet toenemen. “Het is twijfelachtig hoe we dingen aanpakken, want ik weet dat we een slimme groep mensen in dit team hebben”, zegt Gasly. “Helaas ging het dit weekend mis en lieten we veel punten liggen. We kunnen ons niet veroorloven om nog eens dit soort fouten te maken als we voor de vijfde plaats in het kampioenschap willen gaan”, besluit hij.